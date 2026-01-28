中央總預算卡關！陳亭妃點名謝龍介

▲陳亭妃公開點名國民黨立委謝龍介，強調雙方同為台南出身的民意代表，「政治立場可以不同，但對家鄉的責任不該有差別」。（圖／陳亭妃辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 中央總預算遲未付委審查，使地方建設、民生計畫全面卡關。對此，民進黨立委陳亭妃今（28）日表示，台南市正面臨嚴重衝擊，若總預算持續遭到凍結，台南將有126 項中央補助計畫、超過 70 億元經費面臨斷炊風險，涵蓋治水、交通、育兒與長照等關鍵建設，讓她「心情非常沉重」；她公開點名國民黨立委謝龍介，強調雙方同為台南出身的民意代表，「政治立場可以不同，但對家鄉的責任不該有差別」。

陳亭妃指出，治水工程首當其衝，包括麻豆總爺東北勢排水、佳里海埔排水、安定新吉排水、後壁菁寮排水等多項工程，原本都在等待中央預算到位即可發包，汛期將近，若因預算卡關導致工程延宕，一旦發生淹水，「這個責任誰來向鄉親交代？」

在交通建設方面，陳亭妃表示，台南鐵路地下化新階段工程仍有21億元工程款等待核定，而廣大通勤族仰賴的TPASS月票，目前預算僅能再支撐約一個月；她質疑，若預算持續卡關，是否要讓年輕人與上班族再度承擔更高的交通負擔。

針對育兒與長照，陳亭妃指出，台南原本已爭取0.63億元經費，規劃新增6處公共托育設施，同時也包含長照3.0的擴充預算，這些都是直接關係新手家庭與失能長者的重要政策，如今卻可能因中央預算遭凍結而停擺，成為政治對立下的犧牲品。

此外，陳亭妃也示警，預算卡關恐迫使市府增加舉債約 59 億元，僅利息支出一年就可能增加約1億元。她指出，這些原本可用於改善校舍、興建公園的經費，卻可能被迫用來填補預算空窗，對台南財政造成長期壓力。

陳亭妃公開點名謝龍介，強調雙方同為台南出身的民意代表，「政治立場可以不同，但對家鄉的責任不該有差別」。她呼籲，監督政府是立委職責，但「無差別凍結總預算」不應成為政治惡鬥的工具，更不該讓台南市民承擔後果。

陳亭妃強調，總預算應回到制度內進行審查，在議事廳中理直氣壯討論政策，而不是用全面卡關的方式阻斷地方發展，「台南的福祉，應該高於黨意」；她呼籲儘速讓總預算付委審查，讓台南建設能夠持續推進，這才是台南立委最基本、也最重要的責任。

