中央總預算卡關 10萬生育補助撥補恐受影響

現行國保被保險人分娩或早產，可依《國民年金法》規定請領4萬元的生育給付，因應政院9月公布每胎補10萬，明年起將加碼6萬元，給被保險人補足。（本報資料照）

因應少子女化危機，政院9月宣布提供每胎10萬元的生育補助，衛福部社保司也在本月24日公布元旦新制，扣除國保生育給付的4萬元後，將由公務預算加碼補助至10萬元，沒保國保等相關保險者，也會以公務預算補足10萬元，合計公務預算共15萬。然而，由於中央政府總預算案至今仍卡關，1月1日起生小孩者，加碼的部分得等到預算過了才能撥補，即國保被保險人的補助只能先打4折。

現行國保被保險人分娩或早產，可依《國民年金法》規定請領4萬元的生育給付，因應政院9月公布每胎補10萬，明年起將加碼6萬元，給被保險人補足。另外，保勞保、公保、軍保等的被保險人若生小孩，也有生育給付，不足10萬的部分，也會由政院加碼至10萬。至於完全沒有保相關保險者，如20歲生小孩、沒有工作的人，則直接以公務預算補助10萬元。

社保司表示，原來的生育給付屬於例行性業務，即便總預算沒有通過，依然可以照發，但補足10萬的差額部分，則會受影響。舉例來說，假設國保被保險人1月1日生了小孩，只能先領4萬，其餘6萬得等到預算通過才能撥補。

根據社保司試算，明年度國保生育給付人數約為1萬3214人，未參加國保、勞保、公保等相關社會保險的新生兒生母則約7144人，兩者的公務預算（加碼部分）分別為7.99億、7.14億，合計約15億，要等立法院完成審查後才能撥補。

