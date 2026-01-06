中央總預算卡關「TPASS恐斷炊」！桃竹竹苗先墊款：再撐2個月

TPASS行政院通勤月票。翻攝悠遊卡公司



中央政府總預算遲未送交立法院付委審查，北北基桃、桃竹竹苗TPASS面臨資金斷炊風險，為避免政策中斷，政府已陸續啟動應變機制，先行以地方自籌款墊付，初估可將斷炊時間延後約2個月。

北北基桃方面，因應TPASS補助款恐出現缺口，4縣市將於1月12日召開跨縣市局處會議研商對策。台北市議員曾獻瑩指出，北北基桃TPASS政策每年整體預算由台北、新北、基隆及桃園共同分擔，今年台北市需負擔約30億元，其中一半由中央補助、另一半由市府自籌；目前台北市議會預計在1月底前審查通過自籌款約14.67億元，確保定期票政策不中斷。

桃園市交通局長張新福表示，基北北桃定期票今年度總預算為13.69億元，其中中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元；桃竹竹苗定期票今年度預算為0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元。在中央總預算尚未完成審議前，地方政府將依既有機制，先行撥補地方應負擔的經費給各運具業者，以維持政策運作。

張新福指出，TPASS屬於延續性的重大交通民生政策，中央補助不宜任意中斷。若中央補助未即時到位，市區公車、YouBike與客運等由地方補助的運具，將先由地方政府墊支中央應負擔款項；至於台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司等公營運具，則建議由各公司自行調度資金因應，整體評估約可支撐3至5個月。

桃園市政府也指出，去年度中央補助款仍有未執行賸餘款，建議依規定不予繳回，並持續撥付予各運具業者使用，以穩定TPASS政策運作。

桃竹竹苗方面，新竹縣政府交通處長陳盈州表示，中央總預算若持續延宕，TPASS恐在3月面臨斷炊。為爭取緩衝時間，新竹縣將在9日先把去年度配合款撥入專戶，可多支應約半個月的桃竹竹苗TPASS營運。

陳盈州指出，桃園、新竹市、新竹縣及苗栗縣上週已召開會議，決議在今年度自籌款已編列預算的前提下，各縣市先預撥約7成經費至專戶應急，整體約可把斷炊時間點延後約2個月，但仍須中央儘速完成補助款的審查與核撥。

根據新竹縣政府統計，去年桃竹竹苗TPASS營運總經費約3億4880萬元，其中中央補助占2億8450萬元；新竹縣原本需負擔7960萬元，其中中央款6860萬元、地方自籌約1100萬元。由於使用量大增，新竹市已向公路局提報修正計畫，新竹縣配合款提高至1670萬元，並將於9日撥入專戶，以延續業者營運資金。不過，新竹縣也坦言，去年桃竹竹苗定期票專戶的剩餘款，預估本月內即將用罄。

