桃園市長張善政喊話TPASS通勤月票絕對不會有影響，請市民放心。





中央總預算迄今依然卡關，TPASS通勤月票恐怕斷炊，衝擊每月上百萬通勤族荷包。桃園市長張善政12日上午出席捷運綠線成果展時表示，基北北桃4市交通首長今天將會商討對策，TPASS絕對不會中斷，在中央補助未到位前，會由市府墊付，請市民絕對放心，絕不會有任何影響或中斷。

張善政強調，他在市政府的內部會議中，已經跟同仁宣達，絕對不能讓TPASS中斷，所以中央如果錢暫時不能撥過來的話，會由市府自己來墊付，都要讓TPASS能夠繼續服務市民，請桃園的市民朋友絕對放心，不會有任何的影響跟中斷。

更多新聞推薦

● 中央總預算卡關TPASS恐斷炊 張善政：絕不會有任何影響，請市民放心