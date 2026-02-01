中央總預算延宕致災準金無法動支 黃偉哲：天災不會等預算

〔記者王姝琇／台南報導〕中央總預算審議延宕，將造成第一、第二預備金及救災準備金，合計170億元無法動支，恐影響各縣市災害防救與復建經費即時調度。台南市長黃偉哲表示，人民安全非草芥、天災不會等預算，救災經費若無法即時到位，承擔風險的將是第一線救災人員與全體人民。

台南市政府災害防救辦公室指出，台南市自2019年至2026年依法編列災害準備金累計已逾105億元，但近年災害規模與強度明顯擴大，地方財政已難以獨力支撐。以去年為例，市府雖已編列約25億元災害準備金，仍接連遭遇0121楠西強震、丹娜絲風災、0728豪雨、0802豪雨及楊柳颱風侵襲，實際動支金額已超過40億元。加上去年中央另編列「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，挹注台南超過58億元，使去年整體災害相關支出累計接近100億元。

黃偉哲表示，過去1年的災害應變經費幾乎等於近8年的市府災準金預算，如此龐大的救災與重建需求，若無中央即時依法支援，地方政府將難以協助災民迅速恢復正常生活。今年度中央總預算至今仍未通過，將嚴重影響全台社會面對重大災害的韌性。黃偉哲呼籲，中央總預算審議應以人民生命安全為優先，請立法院儘速完成審查，確保救災體系維持即戰力。

