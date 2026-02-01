即時中心／温芸萱報導

中央政府總預算審議延宕，第一、第二預備金及救災準備金合計約170億元恐無法即時動支，可能影響各縣市災防與復建。對此，台南市長黃偉哲表示，人民生命安全不能視為草芥，天災不等預算，若救災經費不到位，第一線救災人員與民眾將承擔風險。台南市自2019年至2026年編列災害準備金逾105億元，但近年災害規模與強度增加，地方財政難以獨力支撐。黃偉哲呼籲立院儘速審預算。

中央總預算延宕 影響災準金動支

中央政府總預算審議延宕，將造成第一、第二預備金及救災準備金合計約170億元恐無法即時動支，可能影響各縣市災害防救與復建經費調度。黃偉哲表示，人民生命安全不能視為草芥，天災不會等待預算，如果救災經費無法及時到位，承擔風險的將是第一線救災人員與全體民眾。

台南災防經費需求大增

台南市政府災害防救辦公室指出，市府自2019年至2026年依法編列的災害準備金累計已逾105億元，但近年災害規模與強度明顯擴大，地方財政已難以獨力支撐。以2025年為例，市府雖編列約25億元災害準備金，但仍接連遭遇0121楠西強震、7月丹娜絲風災、7月28日豪雨、8月2日豪雨及8月楊柳颱風侵襲，實際動支金額已超過40億元。去年中央另編列「丹娜絲颱風及7月28日豪雨災後復原重建特別預算」，挹注台南超過58億元，使去年整體災害支出累計接近100億元。

呼籲立法院 儘速完成預算審議

黃偉哲表示，過去1年的災害應變經費幾乎等於近8年的市府災準金預算，如此龐大的救災與重建需求，若無中央即時依法支援，地方政府將難以協助災民迅速恢復正常生活。今（2026）年度中央總預算至今仍未通過，將嚴重影響全台面對重大災害的韌性。黃偉哲呼籲，立法院應以人民生命安全為優先，儘速完成預算審查，確保救災體系維持即戰力。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／中央總預算延宕！170億救災金恐無法動支 黃偉哲：不能視人民安全為草芥

更多民視新聞報導

新北三強交鋒！黃國昌設競總、李四川動起來 蘇巧慧政見下週搶先上線

鍾佳濱親自執筆！十年問政心得結集成書《政治可以很輕鬆》

黃仁勳兆元宴向台灣供應鏈致謝 喊話「今年會更辛苦」

