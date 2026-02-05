中央總預算未定恐影響市政 魏筠籲張善政與桃園6立委溝通 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／桃園報導

桃園市議會今（5）日進行專案報告，針對中央政府總預算尚未完成審查，導致地方施政預算受到影響，桃園市議員魏筠要求市府主計處釐清相關預算細節，並提出具體因應作為。

魏筠指出，中央總預算長期懸而未決，桃園市6位立法委員無限期拖延審查工作，不應由桃園市民承擔後果。她呼籲市長張善政應負起責任，與同為國民黨籍的6位立委積極溝通，讓中央總預算回到正常審議軌道。

魏筠表示，今年度桃園市府歲出總預算中，計畫型補助款約359億元，在扣除市庫墊付與延續性計畫後，仍有約292億元尚未明朗；另統籌分配款缺口約295億元，兩項合計約600億元，皆處於「非常不確定」狀態，占115年度市府通過總預算1777億元約33%，接近1/3。

魏筠指出，即便是延續性計畫，也仍有7大項目、約109.17億元尚未核定，包括長照補助51.57億元、推動學前教育教保業務58.6億元、社會安全網強化等，恐影響第一線長照人員與相關機構的薪資或補助發放時程。

至於新興計畫，魏筠指出受影響情形更為明顯，包括TPASS通勤月票8.1億元、河川及排水整體改善計畫3.8億元、AI新10大建設1000萬元及其他新興項目7000萬元，市府必須立即研擬因應方案。

魏筠說明，請市民暫時放心，TPASS目前不會中斷，已由市庫先行墊付，但她也憂心此舉並非長久之計，學前教育、社會安全網等相關缺口，市府仍未提出明確解方，若資金無法到位，恐須縮小部分工程執行規模。

魏筠感嘆，地方議會已依法審議並通過預算，卻因中央立法院藍白立委遲未審查總預算，導致地方政策難以推動。

會議中，魏筠也特別關心中壢區教育建設，要求教育局與工務局持續與中央溝通，確保青園國小增設遊具、龍興國中通學步道等建設進度，不得損害學童權益。工務局現場回應，龍興國中通學步道預計今年2月底決標執行。

魏筠最後重申，張善政市長與桃園6名立委皆為同黨籍，在市府預算面臨困境之際，應立即展開溝通，而非放任中央總預算癱瘓。她強調，「唯有讓中央總預算審查重回正軌，才是真正負責任、解決問題的作法。」

照片來源：魏筠辦公室

