中央總預算未排審 周永鴻憂台中施政「軟硬兼失」主計處滅火

針對115年度中央政府總預算案因藍白兩黨杯葛而尚未排審，台中市議會民進黨團總召周永鴻29日直指此舉為「無差別攻擊」，將導致台中市明年施政陷入「軟硬兼失」的困境。台中市主計處則強調根據《預算法》相關規定，多數既定計畫與法定義務支出仍可正常執行，市民不必過度恐慌。

周永鴻指出，台中市115年度總預算，歲入總額為1830.67億元，其中來自中央的統籌分配稅款749.55億元與上級政府補助372.89億元合計高達1122.45億元，占總歲入的61.3％。這代表台中市每100元的預算中，就有超過61元來自中央。

周永鴻警告，若預算持續卡關，台中將面臨「軟體福利斷炊」與「硬體建設停擺」的雙重危機。在軟體方面，受影響的包括：育兒津貼、長照服務升級、租屋補貼、中小企業輔導、學童營養午餐補助以及通勤族高度依賴的 TPass交通月票。

在硬體方面，則涵蓋捷運藍線興建、捷運機場橘線與紅線可行性研究、行人安全設施改善、道路提升工程、汙水下水道及防洪治水等重大建設。他痛批藍白立委犧牲市民發展，並質疑台中市長盧秀燕是否能承擔建設停滯的責任。

對此，主計處表示，雖《預算法》規定預算應於年度開始前完成議決，但實務上常有延宕；依據同法第54條，除「新興資本支出及新增計畫」須待審議通過外，其餘法定義務支出及既有計畫均可依例正常動支，因此不影響中央對地方的補助與行政運作。

