中央總預算案卡關 侯友宜：TPASS不會斷炊

（中央社記者黃旭昇新北7日電）外界關注TPASS通勤月票是否面臨經費中斷風險，市長侯友宜今天表示，立委把關預算責無旁貸，中央也應善盡溝通責任；新北已編列相關預算與北基桃共同因應，確保不影響運輸權益。

中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，TPASS通勤月票補助經費去向引發地方政府與通勤族關切。北北基桃4市預計12日召開會議，研商後續因應作為與共同立場。據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。

新北市長侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪表示，立委依法把關預算是其職責，執政黨也有責任與各界做好溝通，讓TPASS相關預算能順利通過，確保政策持續推動。

侯友宜說，新北市已預先做好準備，今年度已編列TPASS相關預算，即使中央總預算審查進度延宕，市府也會全力因應，不會影響市民的大眾運輸權益。新北市將與台北、基隆及桃園共同面對問題，透過跨縣市合作，確保通勤族權益與交通政策穩定推動。

侯友宜說，執政黨有責任傾聽立法院及各部門、在野黨的聲音，如何做好溝通、包容，攜手合作全力以赴，讓政務能順利通過，這才是最主要的方向。他強調，執政的人、愈有權力的人，要學會更謙卑。（編輯：林恕暉）1150107