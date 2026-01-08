中央總預算案卡關 民眾黨團轟卓榮泰把法律當自助餐

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

115年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今（8日）日表示，總預算案送進立法院已逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，喊話立院盡快審議。民眾黨立法院黨團砲轟，憲政僵局正是總統賴清德、卓榮泰聯手造成，並批政院擅自決定哪些法律要執行、哪些可擱置，不僅否定立法院的立法權，更架空總統依法公告法律的憲政權限，把法律變成「參考」和「自助餐」。

民眾黨團指出，中華民國史上最嚴重的憲政僵局，是賴卓二人聯手造成，行政院拒絕在《115年度中央政府總預算》編列經立法院三讀通過、總統公告施行的《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》預算，是赤裸裸的違法濫權。

民眾黨團說，行政院擅自決定哪些法律要執行、哪些可擱置，不僅否定立法院的立法權，更架空總統依法公告法律的憲政權限，把法律變成「參考」和「自助餐」。正因有中華民國史上最不守法的賴清德和卓榮泰，立法院更須堅守原則，維繫民主國家應有的法治與底線。

民眾黨團表示，卓榮泰違法在先，還利用新興計畫預算未審查作為藉口，綁架在野與地方，甚至冷血到連戰鬥機墜海失事悲劇都拿來操作。卓榮泰意指戰鬥機墜海是「戰鬥個裝」及「F-16的後續訓練」等預算被卡關才發生憾事，此說法已達胡言亂語等級。

民眾黨團說明，此次失事的F-16V Block 20已是上個世紀的舊型戰機，沒有配備Auto-GCAS自動防撞地系統，防寒飛行衣採購後也未全數交貨。然而，國防預算逐年倍增，至114年已高達6,470億，更早之前也以特別預算方式向美方購買66架F16V Block 70，至今卻零交貨，國防部若真的有心捍衛我國軍權益，就該緊盯美方進度、盡速更新設備，而非坐視國軍官兵冒險賣命。

民眾黨團直言，戰鬥機失事、飛官生死未卜，卓榮泰只會牽拖、耍嘴皮要「立法院給國家多一絲絲的溫暖」，卓榮泰真正該做的，就是依法行政並要求國防部盡速釐清失事原因，以確實保障其他飛官之生命安全。敬告卓「耍嘴皮解決不了問題，只會會暴露你的無知與冷血。」

