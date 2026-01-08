中央總預算還沒審遭點名恐舉債 屏東縣府：不無可能

屏縣府表示，屏東縣115年度的統籌分配款雖增加140億，但整體加減後還是減少40億，而屏東還有很多建設要做，若預算再不通過，未來舉債不無可能。（謝佳潾攝）

115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，行政院長卓榮泰8日點名包括屏東縣在內的6縣市財務調度將遭衝擊，且恐怕需舉債，對此，屏縣府表示，屏東縣115年度的統籌分配款雖增加140億，但整體加減後還是減少40億，而屏東還有很多建設要做，若預算再不通過，未來舉債不無可能。

屏縣府主計處長黃卉宇指出，在新版《財政收支劃分法》下，屏東縣較往年少了180億元的中央補助，而後雖增加140億元的統籌分配款，但整體加減後還是減少40億元，財源減少是事實，因此目前只能降低預算規模來因應。

黃卉宇說，縣府在編列115年度總預算時，為因應財源減少的事實，只能將預算規模下降20億元，但屏東還有很多建設要做、且服務不能停，加上長年來屏東很多建設都是仰賴中央財源，所以中央總預算若再遲遲未審查通過，屏縣府在自籌款不足的狀況下，未來舉債不無可能。

