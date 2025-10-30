中央與地方合作 竹溪二期水質淨化場工程正式動土

環境部與臺南市政府攜手推動的「竹溪二期水質淨化場工程」於今（卅）日正式動土。這項工程不僅是整治竹溪的重要里程碑，更將打造兼具「淨水、生態、教育」三大功能的永續新地標，讓府城朋友每天都能享受清澈河水與綠意滿滿的好心情。

環境部葉俊宏次長表示，竹溪二期水質淨化場是中央與地方合作的成果，展現雙方對區域水質改善與環境永續的共同承諾。環境部肯定臺南市政府在竹溪整治的長期投入，並進一步補助推動劉厝及月津港等地區的二期水環境改善工程，讓「水清岸綠」的願景在府城逐步實現。葉次長強調，竹溪二期不僅是提升水質的重要設施，更是結合生態與教育的永續新場域，將成為民眾親水、學習、休憩共融的新地標，見證竹溪重生的美麗風華。

竹溪是舊臺南市區唯一的自然河川，因為兩邊滿滿竹林才叫「竹溪」，承載著豐富的自然與文化記憶。隨著都市化發展，民生污水長期排入竹溪，使水質與生態功能逐漸退化，散發的臭味也讓人難以親近。為了讓竹溪重現美麗風貌，臺南市政府自九十九年起陸續推動污水截流、護岸改善及周邊景觀營造等水環境整治工程，逐步恢復竹溪的自然生態與親水魅力。

隨著一○八年第一期水質淨化場啟用，每日最多已能處理二萬二千噸污水，但仍有部分未能完全截流。為補足竹溪整治的最後一塊拼圖，環境部與臺南市政府攜手推動「竹溪二期水質淨化場工程」，總經費達四億六千萬元，其中環境部補助二億九千萬元。二期工程除延續採用處理效能佳的繩狀濾材外，還將新增沉澱池，並強化與整合一期設施，發揮最大淨水效益。

竹溪二期水質淨化場完工後，每日最多可再處理三萬噸污水，一、二期合計最高處理量達每日五萬二千噸，實現污水全截流！在污染削減量上，與一期合計每日可削減生化需氧量 1345.9 公斤、懸浮固體 3166.7 公斤、氨氮 729.8 公斤。處理後的清水將補注至上游，一、二期聯合操作每日最大可達三萬噸，有效穩定二河道基流量、維持水質與生態平衡。無論在處理水量、污染削減量或回補效益上，竹溪水質淨化場都將成為全國量能最高的現地處理設施！