中央與地方政府協力整合 預期老宅延壽可創百億產值效益

內政部國土署長蔡長展。

[Newtalk新聞] 內政部今（5）日部務會報安排國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫」擴大補助效益說明。部長劉世芳表示，老宅延壽機能復新計畫50億元特別預算，會結合經濟部「家戶設置屋頂太陽光電加速計畫」與「建築整合型太陽光電發電設備示範獎勵」115年至116年補助預算總額度約22.5億元，還有衛福部「輔具及居家安全無障礙環境改善服務」2年預算近3億元，另近期將邀集地方政府研議地方配合款共同推動，由中央跨部會與地方合作，可擴大整體預算規模及執行量能，並搭配必須使用國產品牌建材等規定，帶動國內相關產業成長及內需動能，預估可為台灣經濟創造出100億元的產值。

內政部表示，老宅延壽專案的推動執行，除了公共環境及安全改善外，居家內部的硬體設施也能全面優化，讓居家安全保護從外到內都有政府共同照顧，讓老宅不重建也能是民眾安心穩居的住所，逐步實現「人在地安養」及國家淨零減碳的重大目標。

內政部補充說明，經濟部在能源轉型部分，鼓勵屋頂面積1,000平方公尺之屋主增設屋頂型太陽光電設施，每案最高補助30萬元；建築整合型太陽光電發電設備建置者，每案補助總額最高1,000 萬元。此外，衛福部依據「長期照顧服務申請及給付辦法」，將針對失能等級2以上對象給予每3年補助輔具及居家無障礙最高4萬元的支持，今年7月1日起，則會新增高科技（全租賃）輔具補助，上限每3年6萬元（含居家無障礙2萬元），結合內政部的老宅延壽計畫，改善民眾居家軟硬體設施。

內政部最後表示，能落實強化老宅整體安全及提升民眾居住品質之目標，老宅延壽說明會截至目前為止已辦理13場，農曆年前還有2場老宅延壽說明會，分別是2月9日(一)在台南及11日(三) 在彰化縣員林市。其他縣市民眾如需要諮詢可於週一至週五上午8時至下午5時，撥打服務專線（02）7701-9919，或至「都市更新入口網—老宅延壽專區」查詢。

