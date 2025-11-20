中央花50億改版新台幣 盧秀燕：地方窮兮兮、中央卻印鈔撒幣觀感不好

《圖說》中央銀行將將花50億進行新台幣改版，市議員張瀞分詢問市長盧秀燕看法。

【本報記者諸葛志一臺中報導】中央銀行將進行新台幣改版，預計從2028年開始，每年將花50億。市議員張瀞分20日在議會質詢，批評中央砸50億進行新台幣改版，卻大砍對地方的補助，嚴重影響社會福利、教育及建設。市長盧秀燕指出，美台關稅問題未解決、各國還有戰爭，加上地方財政艱困，中低收津貼、營養午餐等被砍，這些遠比換新鈔重要，這時機新鈔改版，反讓人民認為中央錢太多撒幣感覺，不是好時機。

張瀞分表示，受美國關稅及匯率衝擊，工具機、製造業、金屬機電業等產業首當其衝，到十月份為止，實施無薪假（減班休息）的人數為 8456人，人數持續增加中，這還是有通報無薪假的勞工人數，不包括未通報的，甚至有些中小型工廠已經關門停業，勞工也跟著失業，基層生活苦哈哈。

張瀞分進一步指出，中央大砍給地方的補助款，台中市115年整體獲得的補助款(包括一般型及計畫型)共372.9億元，比114年補助款530.31億元減少了157.41億元。這一砍，把許多社會福利、建設、教育等經費都砍了。包括低收、中低收入戶的就學、生活補助，班班有冷氣的電費等，原本的台中捷運藍線預估可以獲得約 42 億元補助，但2026 年度也僅獲核列 1.68 億元，大砍96%。基層苦哈哈，中央銀行卻在這個時候宣布要砸50億元進行新台幣改版，實在令人匪夷所思，市政府應該跟中央抗議，把被砍的補助款要回來。

市長盧秀燕表示，國家發行新鈔券必須很慎重，因為印製成本很高，需要歷經很長的時間發行與回收，目前整體經濟不穩定，在這樣的情況下如果需要全面換發新鈔，會讓民眾有中央撒幣、中央錢太多的感覺。

盧秀燕強調，地方現在財政非常辛苦，人民嗷嗷待哺，中低收入津貼被砍，學校沒冷氣吹，營養午餐沒補助，這些都比現在急於換發新鈔更重要，發新鈔不是不能發，而是要選時機，國家富強財政有餘時，有很多閒錢是很好的發放時機，但目前國際關係緊張，地方財政窮困，又要增加那麼多的國防預算，地方窮兮兮，中央卻印鈔撒幣，觀感不太好。