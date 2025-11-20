中央藉砍預算修理你 藍議員質詢惹怒陳其邁
記者洪淑珠、張哲儒／高雄報導
財劃法爭議延燒，也讓高雄市議會質詢爆出火氣！國民黨議員陳麗娜昨（19）日質詢市長陳其邁，質疑高雄市被砍預算，是中央故意要修理陳其邁「拿國民黨的刀來砍陳其邁」，這番話也讓陳其邁動了火氣，批評是國民黨立委惡意亂砍，讓高雄人受罪，議員現在還亂造謠，雙方唇槍舌戰。
國民黨議員陳麗娜：「中央藉著國民黨的刀來修理陳其邁。」
財劃法爭議，這把火燒到高雄市議會，國民黨議員質詢把預算被砍怪罪在市長的頭上，陳其邁怎能接受。
高雄市長陳其邁：「陳議員你沒有把地方意見反映給國民黨啊，所以妳不敢講啊，統籌加一般加計畫型補助，不能少於去年這是市政府的主張，妳都不敢講，國民黨砍掉預算，國民黨砍行政院的預算造成高雄受罪，國民黨的立法院黨團要負責。」
高雄市的統籌分配，一般性補助加上計畫性補助比去年少了上百億，但國民黨議員卻只看統籌分配多了258億，還要感謝在野黨幫忙，陳其邁反駁火力全開。
高雄市長陳其邁：「陳三個加起來不能少嘛，妳同不同意，妳連同意妳都不敢講，任由國民黨的立法院黨團在立法院為所欲為，通過修法的是立法院、不是行政院，妳要搞清楚，當議員當這麼久，妳知道，你在通過一個自治條例或者法案的時候，去影響到高雄的重大建設，刪減預算修法的人就要負起責任，把這個錯誤改正。」
高雄市長陳其邁：「把賴清德跟卓榮泰院長兩個借國民黨的刀，來砍陳其邁或高雄，這是顛倒黑白的做法，這個是謠言。」
高雄市一般性計畫性補助不只比台北市少，還是22縣市增加最少的，勢必衝擊交通、水利、社福經費，陳其邁口氣放軟，懇請在野黨手下留情。
高雄市長陳其邁：「不要連我們表達意見的機會都沒有，我很卑微啊。」
