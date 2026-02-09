中央補助中低收長者裝假牙喊卡？ 衛福部：回歸地方政府辦理

115年中低收入老人假牙補助經費回歸地方辦理。（示意圖／unsplash）

鑑於假牙屬健保不給付項目，衛福部自民國98年起每年編列近8000萬元預算，補助各縣市政府辦理「中低收入老人裝置假牙實施計畫」，但今年（115年）受《財政收支劃分法》修正影響，中央不再編列相關預算。對此，社家署長周道君強調，新制《財劃法》施行後，地方政府自有財源增加，因此經費將回歸地方政府辦理。

衛福部自98年度起編列預算挹注地方政府辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，依各縣市需求規模核定補助，並依老人需求提供不同補助樣態。114年總補助經費為7281萬2000元；截至114年6月，歷年累計接受本補助服務之中低收入老人已逾8.8萬人。

廣告 廣告

年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合中低收入、領有身心障礙者生活補助、經各級政府全額補助收容安置、經各級政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上等條件之一的長者，即為該計畫服務對象。

周道君表示，近幾年每年約編列7800萬至7900萬元預算，但受中央政府財政總體規劃影響，衛福部今年不再編列中低收入長者假牙補助預算，轉由各縣市政府以自有財源支應，但衛福部也會觀察今年的執行狀況，評估後續是否維持同樣做法，或是進一步爭取經費。

周道君說明，部分縣市過去就會在中央的計畫範圍內，針對補助對象、額度進行加碼或是擴大等措施，大部分縣市還是會繼續規劃中低收入長者相關假牙補助措施，目前尚未接獲地方反映出現編列預算的困難。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除

輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品