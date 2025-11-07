中央補助大縮水！林智鴻：高雄水利、農業、動保、海洋「四大皆空」 慘遭斷糧
林智鴻：財劃法修惡，中央治水補助高雄銳減38.77億元！
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議員林智鴻今（7）於議會農林部門質詢時指出，財劃法修惡不僅嚴重影響教育、社福和交通建設等，竟連市民息息相關的治水工程都受波及，從今、明年預算書與現有中央計畫型補助暫列核定數綜合觀察，水利局補助銳減幅度高達38.77億元，還不包含尚待爭取預算的6座滯洪池，共8.42億中央補助案，仍有至少8億尚無回音，在中央預算嚴重被財劃法不公平分配的情況下，恐怕全落空影響高雄治水成效，若再遇到目前土方去化不易、處理費高漲等問題，建設進程將如雪上加霜，他抨擊藍白聯手透過財劃法，弄窮中央與高雄，加上農業、動保、海洋三局處等之5.37億減幅，達44.14億減幅，把高雄農林部門搞得「四大皆空！」過去諸如捕蜂捉蛇、禽流感等中央原有補助項目，若要維繫服務量能，恐都得回歸市庫自行吸收成本差額。他要求各局處務必儘速盤點受影響程度，讓市民知悉嚴重性。
林智鴻指出，目前全市已施作或等待施作的滯洪計畫有9項，總滯洪量為119萬公噸，而包含他日前爭取的鳳山八德路滯洪池在內，其中有8項接受中央補助共5.77億元「都好險沒受財劃法影響」，但尚在規劃設計或爭取中央補助的6座滯洪池，共計8.42億補助申請，據他向水利局了解，至少有5座共8億元之經費仍尚未核定，若全落空，共計113.55萬公噸滯洪量，相當超過11座寶業里滯洪池的量能，恐因預算不足受衝擊，其中光是預計在燕巢、仁武的兩項計畫就共有95萬公噸的滯洪量，佔4.9億元過半經費；又細究水利局明年度預算書，中央計畫型補助收入「帳面上」有47.35億元，但扣除掉「用在今年」的事後補辦預算45.44億元後，僅剩1.91億元，再加上近期中央暫列明年核定計畫經費36.34億元，代表明年可用補助為38.25億元，與今年度的實際預算31.58億元加上明年補辦今年以前已墊付之預算45.44億元，合計高達77.02億元之規模相較，共計「真正用在明年」的中央補助將比「今年所用的」減少38.77億元，與預算書中在該科目所看到的「帳面增9.78億元」情況完全相反。
林智鴻指出，類似情況在海洋局、農業局、動保處明年公務預算書中都有發生，且這些局處的預算書中，中央計畫型補助預算竟全是已墊付之「補辦預算」，也就是當中「沒半毛錢」是實際用在明年度，若用同樣計算方式比較，海洋局將減少1.28億元、農業局將減少3.45億元、動保處將減少0.64億元，合計減少5.37億元。另就各局處回報，海洋局向中央爭取明年共2.22億元補助，僅暫列核定0.55億元，如成定局，與計畫相關之養殖、產地溯源、漁港整建、生態保育和遊憩行銷等建設或政策全遭重擊；農業局公務預算補助之明年補助核定暫列數僅1.37億元，其所減少的3.45億中，有22項為過去所執行的中央補助計畫，共0.45億元，目前皆未獲核定，包含「捕蜂抓蛇」、「病蟲害防治」與「豬肉產銷履歷」等，恐全要市庫買單；至於預算規模較小的動保處，明年預算書中特別統籌科目與計畫型補助全是補辦預算，目前的中央暫列補助核定數為644.49萬，僅剩非洲豬瘟、死亡畜禽流向與強化獸醫服務等三項計畫有獲補助，過往關於寵物、動物收容、動保專線、產業管理等，甚至連「禽流感防治」都不在其列，中央若無補助財源，高雄都要自己想辦法找錢辦理！
林智鴻指出，財劃法修惡讓高雄分到六都最低比例的錢，又讓中央沒錢補助高雄「窮上加窮」，過往他在多次部門質詢已直指其諸多不利高雄之處，未料相關影響竟也讓農林部門「四大皆空」 ，還可能讓滯洪池財源盡失，面對會計年度將結束，暫列補助款仍空空如也，情況相當不樂觀，他強調，高雄的農漁民、寵物飼主和易淹水地區民眾的權益不應被惡法所犧牲，相關機關應明確公開受損程度，讓市民知道胡亂修財劃法的影響有多嚴重，才能讓更多人支持重新修法，拿回高雄人應有權益和尊嚴。（圖╱林智鴻議員辦公室提供）
