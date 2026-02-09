中央補助未足 台東縣府自行籌措經費 守護原住民居住權益

建購及修繕住宅中央補助未足，縣府自行籌措經費，守護原住民居住權益。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

針對一一四年度原住民建購及修繕住宅補助計畫，因實際申請案件數及需求金額，超出原核定補助額度，縣府多次向原民會反映並爭取經費協助，迄今仍未獲同意補助不足的經費。縣府整體評估後，決定由縣預算承擔，避免影響原住民基本居住權益。

台東縣府長期執行原民會補助經濟弱勢原住民建購及修繕計畫，協助改善老舊住宅居住環境，提升居住安全，具高度必要性與急迫性。惟去年度因申請案件及金額需求超出原核定，一直未獲中央原民會同意補助，縣府除決定自行籌措經費支應，並持續與原民會溝通，以維護居住權益。

縣府表示，今年一月六日縣長饒慶鈴率原民處團隊及各鄉鎮市首長前往拜會原民會主委曾智勇，就地方執行困難及族人實際需求進行說明與溝通，但經中央整體預算及政策考量後，迄今仍未獲原民會同意補助該年度不足的全額經費，致部分已完成資格審查的案件面臨經費缺口。

考量相關案件多涉及原住民家庭實際生活安排與居住安全，仍持續與原民會溝通協調，並同步研議地方可行的因應作法。經整體評估後，縣府決定由縣預算承擔中央未能補助的不足經費，以確保族人補助案件得以續行，維護原住民基本居住權益。