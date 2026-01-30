中央補助經費7.85億元 桃園文青再生水中心動工

內政部長劉世芳今（卅）日出席桃園市「文青水園再生水中心」動工典禮。劉世芳表示，本件工程為全臺首例於滯洪池用地建設再生水中心的案例，在不影響既有防洪功能之前提下，透過整體規劃與系統設計，提升水資源調度彈性，第一期總工程經費8.53億元，由中央補助經費達7.85億元，預計一一六年上半年起，每日可供0.53萬噸再生水作為科技產業水源，未來全期目標希望能倍增至每日一萬餘噸以上，有效提升當地水資源利用效率與防洪效能。

劉世芳指出，本工程規劃以公共污水處理廠的污水作為再生水源，將興建再生水廠一座及總長2.16公里連接桃園市華亞科技園區的輸水系統，透過智慧化管線串接，結合智慧防洪、節能、經濟發展、環境保護及工程技術等，讓水源不受降雨豐枯影響，為當地科技產業聚落提供更穩定的水源。此外，本案是以滯洪池用地共構開發，且在非汛期期間還能作為公園使用及提供在地民眾日常休憩，以扭轉滯洪池是鄰避設施之印象。

內政部表示，再生水產製與污水下水道建設有密切關聯性，內政部推動再生水政策，自九十二年起補助桃園市辦理污水下水道建設，近十年來，累計補助已超過一一五億元，並持續協助桃園市政府推動十一個污水下水道系統工程，目前已完成廿七．七萬餘戶家戶接管，全市公共污水下水道普及率從5.6%提升到28%。

今日出席貴賓有內政部長劉世芳、桃園市長張善政、內政部國土管理署總工程司曾正宗及下水道工程分署分署長陳高孝、經濟部水利署副總工程司王國樑及北區水資源分署主任工程司張家榮、華亞園區管理顧問公司董事長林善志、台灣美光晶圓科技公司處長林明正、穩懋半導體公司總經理陳舜平、地方民代及華亞科技園區各家廠商等共同參與。