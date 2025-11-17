中央補助縮水地方叫苦 謝國樑：節流節到斷腸
財劃法修法大戰，地方政府叫苦連天。基隆市長謝國樑昨天說，明年因中央補助縮水，編好的預算已刪減四十多億元，欲哭無淚，「已經節流節到腸子都節斷了」；如果關稅能比照營業稅，透過財劃法進到所在城市，對基隆會很有助益。
基隆市議會定期會昨安排市政總質詢，謝國樑表示，市府去年歲出二五四億元，財劃法修法後，預估會增加七十三億元，加起來約三二七億元，所以明年預算目標是歲出三百億元，另還債廿億元。不料中央補助減少，明年歲入只有二三七億元，來回相差九十億元。
謝還說，由於明年歲入減少，已編第一版明年歲出預算，因應短差要刪減到二六○億元左右，其中約二百億元是基本開銷，是無法刪減的法定支出，各局處這段時間非常辛苦刪減四十多億元預算，有點欲哭無淚。
桃園市副市長蘇俊賓今天將赴行政院開會，他指出，中央逕以「地方財源增加」為由，刪減地方重大建設、教育與社會福利等領域的補助款項，並將部分計畫移列為地方自辦，目前統計已同步刪減計畫型補助款一五四億元，增加地方計畫執行的不確定變數，「這不是中央、地方合作該有的信賴關係」。
蘇俊賓也說，桃園承擔國家重大建設責任，包含機場、運輸、工業貢獻，在預算分配所收到的不公平，在財劃法修法過程中原本可以適度的平衡，如今，卓內閣「一手補、一手減」，與修法改善各地方政府財政結構合理性的初衷背道而馳。
台中市長盧秀燕指出，明年中央補助款將比今年減少一五七億餘元，即使統籌分配稅款增加超過二百億元，但中央的捷運補助縮減，加上今年土地標售不如預期，市府財政已出現上百億元缺口，除樽節支出，將研議舉債彌平。
新北市新聞局長李利貞表示，行政院應明白揭示政院版財劃法各項水平指標金額，並提供各縣市試算結果參考，尤其許多設算基礎數據僅中央能全盤掌握，應避免讓地方政府在修法過程中形同「開盲盒」。
