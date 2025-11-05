中央補助縮減像阿婆仔炊粿 黃敏惠：要在逆境中拚出逆轉勝
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市議會第11屆第6次定期會開議，今(5)日，市長黃敏惠率領市府團隊進行施政報告，黃敏惠市長指出，明(115)年中央補助款減少逾3億元，地方建設財源如同「阿婆仔炊粿—倒塌」，考驗城市治理能力。但即使面對中央補助減少、地方財政面臨嚴峻挑戰的情況下，嘉義市仍將以穩健步伐推動十大旗艦計畫，以「西區大發展、東區大進步」雙引擎驅動城市轉型，並以生活新路網為基礎，為永續城市奠定穩固根基。相信嘉義人擁有「打斷手骨顛倒勇」的精神，市府團隊有永不放棄的KANO精神，眾人齊心定能逆境求勝。
黃敏惠市長在施政報告中首先指出，中央補助是地方政府推動市政建設的重要來源，中央對地方政府的補助款有三種：中央統籌分配稅款、一般性補助款和計畫型補助款，嘉義市明(115)年年統籌款增加66億元，但中央對地方的補助款卻減少69億元，讓嘉義市的財源比今年少了大約3億元。地方財源「就像阿婆仔炊粿，倒塌(倒貼)」，對地方建設的影響甚鉅，也考驗著地方城市治理的能力。
雖然處境困難，但黃敏惠市長以近日剛結束的2025年美國職棒世界大賽中，道奇隊在落後情勢中逆轉奪冠的經典一戰為比喻，鼓舞市民與市府團隊。嘉義市雖然一開始就缺乏中央的資源，但是「三分是運命，七分靠打拚」，中央補助雖然減少，嘉義市的處境雖然艱難，但是嘉義人有打斷手骨顛倒勇的勇氣，市府團隊有嘉義人永不放棄的精神，一定會像道奇隊一樣逆轉勝。只要大家同心協力，嘉義市明天會更好，一天比一天精彩。各種美好的總和，堆疊成滿滿的幸福。
中央補助減 財政短絀13億「堅守市民基本權益」不退縮
黃敏惠市長指出，115年度歲入編列198億2,500萬元，歲出211億2,500萬元，短絀13億元。由於中央一般性與計畫型補助款較114年度減少近3億元，部分原屬中央負擔之一般性補助款項目如學校午餐、水電費、水利、退撫基金撥補等，現須由地方自籌經費支應，顯見地方財政壓力加劇。儘管如此，市府堅持市政推動不打折，仍優先由地方編列教育(學校營養午餐補助、三章一Q生鮮食材、改善校園環境及設施)、基礎設施(水利及疏濬清淤、警消及環保車輛購置、重要路口監視系統及行動載具)、撥充退撫基金等核心經費保障市民權益不退縮。
西區大發展、東區大進步 雙引擎帶動都市新風貌
在城市建設方面，市府以「西區大發展、東區大進步」為雙引擎推動區域平衡發展。北港路兩側開發案進入公開展覽階段，將打造以冷鏈、智慧製造與創新研發為主的產業專區，串聯高鐵聯外輕軌，建構15分鐘產業生活圈，打造「大南方新矽谷」應援城市。西區竹園派出所與交通隊西區分隊辦公廳舍落成啟用，以及西區區政大樓完工後，將成為西區大發展的新節點。東區則推進民族國小公辦都更二期、建國二村及復興新村市地重劃等計畫，打造新興商業區，教育部已同意重新參與二期都更，預計117年底完工，打造嘉義市新都心。
生活新路網成形 高鐵聯外輕軌持續爭取
黃敏惠市長表示，鐵路高架化進度達54.02%，但中央修正地方配合款大增，影響市府財政負擔。市府將持續爭取中央履行「全額負擔」承諾，並同步推動牛稠溪環快、中外環、北橫及東縱先期替代方案，建構「三橫三縱三環」新路網。
交通方面，嘉義市推行層級式公共運輸，2025年YouBike2.0騎乘人次已突破833萬人是非六都第一、幸福巴士與電動公車使用率雙雙成長，嘉義市更是全台首個達成「2030年客運全面電動化」的縣市，展現低碳運輸永續成果。
市府亦會持續向中央訴求落實輕軌建設，除提升公共運輸使用率並降低轉乘時間外，更能形成產業生活圈，帶動雲嘉南整體觀光、經濟消費及產業發展。同時積極參與中台灣區域治理平台、南方治理平台等，跨縣市交流，凝聚共識。
為因應日益增加的觀光人次，市府興建6場前瞻計畫補助停車場，並預計增加汽車1833格、機車578格停車位。人本交通方面，導入行人輔助智慧照明及完成106處交通號誌改善及路燈共桿計畫。主要幹道同時設置298展高燈。
同時為降低機車肇事風險，加碼機車駕訓全額補助至1310位，駕訓全額補助為全台最高。
北棟大樓、湖子內公園動工 展現永續城市治理力，在城市設計與治理上，北棟大樓總經費54億元，預計115年初開工，結合智慧建築與綠建築，將成為市政新地標。湖子內社區公園亦於10月動土，打造共13處共融綠地空間。嘉油鐵馬道則以光環境與AI智慧系統榮獲多項大獎，並大幅降低違停件數，管理更加精準；穿城之水第一、二期整治水圳、新增多元生態植栽，亦獲得多項建築園冶獎及景觀大賞，成為城市美學示範。
文化新絲路與舊城創新生並進 打造文化共融嘉義
文化建設方面，市府推動「文化新絲路2.0」，整合雙園計畫、大車站計畫、文藝森粼及交通整合計畫，串聯三大區域，實現東西區都市縫合。惟中央不再補助大公建計畫(大阿里山軸帶百年躍升建設計畫)，市府仍努力推動各項政策讓嘉義市阿里山的入口門戶更加精采；阿里山林鐵北門車站飯店ROT也預計於115下半年營運。文化新基地方面，圖書總館預計打造全國首座「木都知識，嘉義學研究」主題圖書館；眷村生活文化館將於115年底完工，再現記憶場域。此外，「嘉義藝術節」、「諸羅搖滾音樂祭」及「大工藝嘉」等活動成功吸引逾15萬人次，展現城市多元文化能量。
影視驅動、城市發光 經濟動能強勁成為中南部新霸主
在拚經濟上，嘉義市觀光人次、住宿營收皆創新高，文化路夜市年吸引736萬人次，榮登全國夜市冠軍，近年嘉義市成立影視協拍中心後，更讓小城躍上大螢幕，一幕幕故事的片場，成為觀光的入口，透過劇組取景增加城市能見度，帶動旅宿、餐飲、文創及在地產業的循環。嘉義市2025光織影舞，全台首次以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為主題策展，參展人次超過105.8萬人次，且外縣市遊客占比達70%，成功帶動觀光熱潮。嘉義市購物節發票登錄總額從109年的3.43億元成長至114年的13.54億元，創歷史新高。更有媒體報導指出，嘉義市平均家庭可支配所得超越南二都高雄、台南，成為「中南部新霸主」，更勝過中部重鎮台中市。市府更榮獲113年度促參招商三冠王，全國第一也是唯一。
教育新世代，智慧教育與國際交流雙軌推進「教育決定人才，人才決定未來」，教育預算占總額37.03%，達78.5億元，為全市最大支出。市府擴大國小教師員額編制、營養午餐補助，提升學童學習品質，並推動「師師有平板」、「生生有平板」政策，成立智慧教育中心，並深化AI教學應用；國際教育則與美國WW-P學區簽署合作備忘錄、持續與美國加州洪堡郡交流發展姐妹校，拓展國際交流。體育方面，西區全民運動館與港坪運動公園、市立田徑場即將完工，嘉義市連續四年榮獲教育部「運動i臺灣2.0」特優縣市肯定；嘉義市更被《遠見雜誌》評為「運動友善之都」。
青世代磁吸、樂齡勇壯，打造全齡共享幸福城市府持續推動職涯就業、創業扶植、多元培力等政策，透過青年創業補助、青職嘉薪計畫及二地居方案，吸引全台青年進駐，並以舊屋力、老屋卸妝、特色店家再造及嘉有木屋等政策推動公私協力、場域創生。同時規劃設立「勞工及青年發展處」，擴大為民服務。
市府要讓年輕人敢生敢養，提高生育津貼、持續規劃8處公共托嬰中心，並加強訪視輔導機制，讓家長在嘉安心生養。9月重新啟用的兒童福利服務中心加強親子互動，成為育兒家庭最強護盾。市府推動社會住宅6基地共1439戶，共築在嘉幸福好生活。
在樂齡政策上，嘉義市蟬聯《天下雜誌》「慢老城市」非六都第一，創新推出「勇壯+1啦啦隊」與「樂活銀肌勵」計畫，打造全台最健康城市。長照方面，持續榮獲衛福部考評第一，推動AIoT智慧照護與失智友善環境，實踐「在嘉安心」願景。
嘉義市更有各項領先全國健康政策，如擴大嬰幼兒口服輪狀疫苗、整合性健康篩檢創新服務項目等，精準守護全齡健康。2025《康健雜誌》永續健康城市大調查中獲得健康促進項目、城市防禦力總成績全國第一。
防洪治水與淨零永續並行 建構韌性城市
嘉義市雨水下水道完成率89.75%，居全台非六都之冠，並建置70處滯洪設施、15處積淹水熱點改善。污水接管戶數突破1.5萬戶，連續四年中央評比第一。市府同時推動《嘉義市淨零排放永續管理自治條例》，低碳校園認證率達100%，多次榮獲永續城市特優獎。
打詐嘉市隊成效顯著，獲警政署評比114上半年特優；同時提升消防人力與設備，守護嘉人安全。運用科技輔助，邁向永續智慧城市，為非六都首個導入AI即時翻譯櫃台之城市，並領先全建置防救災影像多元整合平台，AI智能巡警更榮獲第五屆TSAA台灣永續行動獎金級殊榮。
市府致力讓永續成為日常，低碳家園市層級取得最高評等銀級，裡層級參與率為100%，全國第一；累計31校達成低碳校園100%金級認證，營造學習即行動的教育場域。2025獲得台灣傑出永續治理首長獎、亞太暨台灣永續行動獎即今周刊永續城市特優等獎項。
嘉義市需要的不只是計畫，更是中央的支持。黃敏惠市長最後表示，嘉義市擁有完整的計畫與願景，「嘉義市不缺計畫、缺的是中央的支持與鼓勵」。市府將持續以溫柔堅定的力量爭取中央挹注重大建設，攜手市民共創幸福、永續、宜居的嘉義新未來。年底12月12日至28日將舉行320+1城市博覽會，三大展區結合展覽、演出及各種活動，歡迎全國各地的朋友共襄盛舉。
圖：嘉義市議會第11屆第6次定期會開議，今(5)日，市長黃敏惠率領市府團隊進行施政報告，黃敏惠市長指出中央補助縮減像阿婆仔炊粿 黃敏惠市長：要在逆境中拚出逆轉勝。（照片嘉義市政府提供）
其他人也在看
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 2 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 2 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 5 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 1 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 6 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 19 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 3 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 23 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 7 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
王子早知會被爆！律師聲明函「只有1重點」 網刷一排問：會不會娶粿粿
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文並曬出律師聲明，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，並會與粿粿共同面對，律師聲明傳達一大重點，就是「希望風波能夠止步於此，避免讓事件傷害再次擴大。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
黃明志超愛泰國？爆「台北約娃娃」選極樂209號房
娛樂中心／李汶臻報導台灣網紅「護理系女神」謝侑芯10月22日在馬來西亞突然身亡，大馬歌手黃明志捲入其中，成為該案首要調查的關鍵對象。在此之際，被封「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在社群自爆今年3月曾被邀去大馬參加「神秘旅行」，有關說法被質疑故意「開蹭」。網紅推手圤智雨則是震撼爆料黃明志曾在台北「約過」最強女優娃娃，今（5日）更是上傳超猛鐵證，大量疑似兩人調情、約開房間的私密對話流出。女方不僅主動獻上裸色片，甚至連兩人展開「親密連結」的神秘209號房也曝光了。民視 ・ 5 小時前