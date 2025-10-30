中央補助養豬產業鏈 業者籲調節解禁後豬肉供應量

（中央社30日綜合報導）全台禁宰禁運豬隻15天，衝擊產業，行政院會今天通過養豬產業鏈補助計畫，中南部養豬業者及豬肉攤商皆樂觀其成，但建議政府須規劃調節解禁後豬肉供應量，防止豬價崩盤。

行政院今天通過養豬產業補助方案，包括養豬農民每頭豬隻新台幣810元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元等措施。

對此嘉義縣養豬業者林秋桂告訴中央社記者，政府推出相關補助措施，她樂觀其成，但現在同業都在擔心解禁後，大量豬隻湧入市場恐造成豬價崩盤，希望政府未雨綢繆，思考如何調節。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，感謝政府關心養豬產業，有補助就好，畢竟無法完全補助豬農所有損失，此次禁運等措施，中、小型養豬業受創最深，希望政府能有完整配套措施，助他們渡過這此次難關。

嘉義市蔡姓豬農欣喜政府可以照顧到豬農損失，不過，他認為政府所謂「延遲上市」標準，希望能有一個明確規定。

台中陳姓豬農指出，政策才剛出爐，還沒看到確切補助辦法，但禁宰禁運政策是要避免更大災情發生，每頭豬補助810元，不無小補、共體時艱，最好非洲豬瘟疫情不要擴散，不然後果不堪設想。

立富畜牧場負責人劉芸富表示，母豬吃的比肉豬多，建議母豬可增加補助；另外，禁宰禁運讓原本要在產房生產的母豬，只能在夾欄地板生產，但夾欄地板溫度較低，導致剛出生沒多久小豬相繼死亡，損失慘重，希望中央能針對尚未離乳豬隻死亡給予補助。

自產自銷的「東寶黑豬」創辦人謝旭忠表示，1頭白豬1天吃3公斤飼料，1公斤飼料算15元，15天花費675元；黑豬則因講求風味，延長飼養時間，1天僅吃2公斤，15天花費450元，因此延遲上市飼料費1頭810元，算是有幫助。謝旭忠也指出，獎勵疫情通報每案僅5000元，鼓勵效果恐有限，另外，也應規劃撲殺補助。

嘉義市東市場自治會長魏翠萍表示，禁宰禁運15天直接影響傳統肉攤生計，這段期間，大家共體時艱，配合政府政策；政府補助方案出爐後，多少可以補貼一下攤商多日無生意可做損失。

嘉義黃姓豬肉攤商說，她一天只賣1、2頭豬，十幾天沒豬可賣，損失幾萬元而已，就當做放假，政府有無補助都沒關係；但有些同業一天賣20、30頭豬的，損失就很多，應該很需要政府補助。

台中肉品攤商游姓業者表示，攤上除販賣生鮮豬肉，也有販賣牛羊等冷凍肉品，但豬肉還是主要收入來源，補助不無小補，但希望疫情趕快過去，避免進一步擴大衝擊。

台南市中西區東菜市京發肉舖黃姓老闆表示，中央補助政策來得夠快，台南市政府又已宣布禁宰豬隻期間減免公有零售市場豬肉攤使用費，但補助金額還是不夠，攤商在這段期間沒有收入，還要負擔員工薪水與水電。

不過，黃姓老闆也說，非洲豬瘟來得突然，讓大家措手不及，不僅豬肉攤商無法營業，連帶影響供應下游的麵店及便當店等，但他願意共體時艱。（編輯：陳仁華）1141030