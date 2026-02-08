中央補助 二沙灣砲台三月展開修復

基隆市二沙灣砲台俗稱「海門天險」，早在民國七十二年就列為國定古蹟，不僅具備重要歷史價值，也是許多基隆市民日常運動、健身的熱門地點。不過，近年來砲台周邊步道破損嚴重、青苔遍布，木質扶手也出現腐朽情形，遇雨濕滑，屢屢引發民眾抱怨安全疑慮。

市政府向中央爭取經費補助，總經費約二千四百五十萬元，將自今年三月起展開二沙灣砲台第五次修復工程，工期約三百個日曆天，若工程順利，預計於明年三月完工啟用。

事實上，二沙灣砲台相關維修工程近年陸續推動，早在一一三年即傳出市府規劃進行第五次修復。對此，國民黨籍市議員呂美玲、韓世昱等人持續關心工程進度。

市議員呂美玲指出，中正路通往砲台的步道年久失修，不僅鋪面長滿青苔，下雨天更是濕滑危險，連一旁的木質扶手也早已腐朽損壞，民眾行走時險象環生。她表示，去年八月即向市府文化觀光局爭取盡速啟動修復工程，卻因監造廠商不足，導致工程進度延宕。

韓世昱議員表示，根據了解，本次工程以保護文化資產、提升整體環境品質與參觀安全為主要目標，施工範圍初步規畫分為三大區域，包含「壽山路入口及其連接步道區域」、「中正路入口及其連接步道區域」，以及「砲台及海門天險區域」。

此外，壽山路與中正路入口將進行原有步道鋪面拆除與更新，考量基隆多雨潮濕的氣候，新鋪面將改採花崗岩材質，以降低霉菌與青苔滋生，提升耐用性與行走安全；步道扶手也將以既有鐵件基座為基礎，全面更新為不鏽鋼材質，強化結構與使用年限。

據指出，此次修復工程總經費二千四百五十萬元，其中中央補助百分之六十五，市府自籌約八百六十萬元。市府期盼透過本次修復，讓二沙灣砲台在兼顧文化保存的前提下，提供市民與遊客更安全、舒適的休憩與參觀環境。