中央補助1.57億 雲林斗南東外環道今開工 估紓解4成車流

東外環道路將從信義路、建國三路交叉口為起點，延伸至仁愛路。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗南鎮外環路網僅延伸到信義路，區域串連功能仍不足，斗南鎮公所獲中央1.57億元，加上縣府補助及自籌共投入1.95億元新闢1公里長的東外環道路，今(22)日動土。公所表示，工程預計後年3月完工，預估將紓解當地四成車流。

雲林縣長張麗善、國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、雲林縣議長黃凱、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛及多位地方民代及民眾們出席，共同見證地方交通建設大事。

沈暉勛指出，斗南鎮位於省道台1線、高速公路、快速道路及鐵路系統交會樞紐，但受鐵路縱貫鐵路阻隔東西兩側均衡發展，兩側往來僅有福德陸橋、劉仙姑廟地下道與興國路平交道，近年來人口成長快速、商業發達，因此設置外環的路，從建國一路延伸至建國三路及信義路交叉口，全長將近4公里。

當地里長葉永萌指出，外環道設置後因靠近國道一號，因此不少大型車輛也會經過，不過每次到了信義路後都要左轉往市區方向行駛，不少民眾擔憂大車經過住宅區恐生安全疑慮，因此民眾希望能夠得以改善。

沈暉勛表示，早前外環道開闢主要著重在西側地區，因此多年前就已規劃東外環道闢建，此次獲中央補助約1.57億元，加上縣府補助及地方自籌，共斥資1.95億元闢建道路，從信義路為起點，一路延伸至仁愛路全長約1公里，設置25米寬的雙向四車道，工程預計2027年3月完工屆時有望紓解將近4成車流。

陳俊雄表示，近年中央透過多項道路改善措施，不僅協助雲林縣改善路網，並持續精進交通環境，累計補助金額已逾43億元，盼完工後完整串連斗南東、西外環道路系統；張麗善表示，盼未來平衡斗南東西平衡發展，也舒緩壅塞情形。

東外環道路工程斥資1.95億元，22日舉辦動工典禮。(記者李文德攝)

目前斗南外環道路共4公里，每日近萬輛大小車進出。(記者李文德攝)

