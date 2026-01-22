中央補助3億！苗栗長照家園春節後動土 採醫、養、教模式

苗栗縣長照家園規劃春節後動土。(資料照，記者彭健禮攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕受大環境趨勢影響，苗栗縣老年人口比例持續增加，苗栗縣政府透過衛生福利部補助3億餘元獎助金及自籌1.7億元，總經費約4.7餘億將於銅鑼鄉中平村興建公立長照家園，目前工程案已正式決標，預估最快農曆春節過後、3月份動土興建。

苗栗縣政府衛生局表示，公立長照家園，選址於銅鑼鄉中平村縣有地將興建長照家園，共提供120床住宿式服務，以及2班各30人的日間照顧課程中心，提供長者更完善服務，也預計在園區興建中平衛生室，除了照顧長照家園長輩，也能服務附近社區民眾。

苗栗縣政府衛生局之前曾提出苗栗縣長照家園將採行「醫、養、教」模式，全面照顧長輩健康所需，未來園區也會興建中平衛生室，提供長者較需要的復健、中醫等醫療服務；「養」則延伸前述的「醫」療服務透過中醫養生等方式照顧長者；「教」則希望讓長照家園成為培訓中心，除了與時俱進培養服務人員相關專業技能，也能延伸至全縣培訓人才專業。

依苗栗縣戶政服務統計，苗縣達65歲以上長者人口占比已達到20％，象徵苗栗縣邁入「超高齡社會」，長照服務、日間照顧等需求增加，苗縣府也獲得衛福部核定興建長照家園。

至於工程進度，代為辦理的苗縣府水利處則表示，初步規劃為農曆年後，動土時間可能落在3月份，詳細時間經討論後會再公布。

