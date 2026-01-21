中央補助8成近3000萬！花蓮市達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所落成

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動「一部落一聚會所」獲中央支持自2017年起由花東基金累計投入逾4億5700萬元興建39座聚會所，其中花蓮市達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所近日舉行落成典禮，縣府指出，達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所總經費約3481萬元，主要來自中央原住民族委員會核定補助比例超過8成約2846萬元，其餘由縣府配合及自籌款支應635萬，完工後將提供族人作為未來辦理文化祭儀活動與公共事務的重要場域。

縣府指出，花蓮市達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所由行政院原住民族委員會「部落聚會所興建行動計畫(宜居)」及「花東三期計畫」分年分段補助規劃設計案及工程案，工程於2024年12月取得建造，2025年4月15日取得5大管線核定正式開工，歷經285日曆天施工落成，基地位於花蓮市四維段體育場用地內，現已正式落成，未來將成為族人集會交流、文化傳承與世代凝聚的重要空間。

縣府指出，原規劃花蓮市興建6座部落聚會所，自2020年啟用首座「大本部落聚會所」以來，其餘吉寶竿、根努夷、拉署旦及撒固兒等聚會所已全數完工啟用，今日達固部灣‧撒固兒部落文化聚會所正式落成，象徵花蓮市6座聚會所建設全數到位；另外，施工中的計有吉安鄉仁安、新城鄉嘉新、壽豐鄉壽豐、瑞穗鄉鶺櫓棧、豐濱鄉噶瑪蘭等5座；待施工的有壽豐鄉池南、鳳林鎮大榮、卓溪鄉古楓等3座。

縣府自2017年起積極爭取花東基金資源，陸續獲得花東2期及3期經費支持，累計投入逾4億5700萬元，並於花東4期(113至116年)再編列近1億5000萬元，縣府指出，目前全縣已完工的聚會所有新城鄉順安、北埔、復興、大德及華陽，吉安鄉慶豐、南華、簿簿、七腳川及那荳蘭，光復鄉馬佛、香草場及烏卡蓋，瑞穗鄉烏槓，玉里鎮吉能能麥，壽豐鄉共和、豐山、豐裡及光榮，秀林鄉民有、萬榮鄉馬遠、明利、明利馬太鞍、卓溪鄉中平及太平等31座聚會所。

