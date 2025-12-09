中央要求配合打詐遭已讀不回 「小紅書」暫封1年侯友宜說話了

中央打詐宣布暫封小紅書1年，侯友宜認為應有一致性標準。示意圖

內政部日前以涉入逾1700件詐騙、資安檢測15項全數不合格、且平台拒不配合法規等理由，依《詐欺犯罪危害防制條例》，宣布對中國社群APP「小紅書」祭出「停止解析、限制接取」1年措施，消息傳出後引發熱議；新北市長侯友宜今（9日）主持市警局治安會報前受訪表示，打詐從源頭去阻詐才能發揮最大功能。

小紅書在台擁有超過300萬用戶，中央禁令傳出後，許多網友在社群平台上熱議，甚至有意參與明年地方選舉的台北市議員應曉薇女兒應佳妤也在Threads上拍影片批評「台灣是極權國家」慘遭炎上。

新北市長侯友宜認為，中央阻詐應從源頭掌握並有一致性的表準。資料照片

對於中央暫封小紅書引發的效應，侯友宜今表示，打詐最重要的是預防，預防主要是從源頭開始管理，而最重要的2個單位就是數發部跟金管會，從源頭去阻詐才能夠發揮最大的一個功能。

侯友宜說，在源頭阻詐當中，希望中央對這個部分可以掌握在源頭上，因此必須要有一個一致性的標準，要也能夠公開說明，在哪種情況下，如果業者不願配合阻詐，要做哪些處分，這些都要用公開透明的方式來宣告，讓大家共同從中央源頭的管理上，由地方負責做宣導，大家齊心齊力才能讓詐騙有效下降。



