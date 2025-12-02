中央規劃全面禁止廚餘養豬 盧秀燕：樂觀其成

中央規劃全面禁止廚餘養豬，明年是轉型期，台中市長盧秀燕說，樂觀其成、台中會配合中央一致。（圖：中市府提供）

非洲豬瘟後，中央規劃全面禁止廚餘養豬，預計明年一年轉型期，2027年起全面禁止。對此，台中市長盧秀燕今天（2日）表示，對中央順應民應，市府樂觀其成，台中原本禁止廚餘養豬的落日計畫，約在明年十月，會配合中央，研議調整，地方中央一致，讓豬農和廚餘業者有所遵循。（寇世菁報導）

非洲豬瘟中央災害應變中心日昨與地方政府開會，討論廚餘養豬政策調整，預計2026年起1年為轉型期，符合4條件可廚餘養豬，暫訂最後期限2026年12月31日，2027年起全面禁止。對此，台中市長盧秀燕2日主持市政會議後，受訪表示，非洲豬瘟後，民調顯示多數民眾支持禁止廚餘養豬，中央順應民意，市府樂觀其成。盧秀燕說，台中原本規劃廚餘禁止養豬，落日計畫約在明年十月，中央的計畫是明年十二月，時間差不多，因此會內部思考，中央台中一致，讓豬農和廚餘業者有所遵循。

盧秀燕指出，目前看來，中央對豬農轉型和廚餘業者去化，都有相關補助，但要等中央實施辦法下來，市府計畫再做調整，因為市府也會準備一些預算，比如鼓勵民眾自己處理廚餘等，等中央計畫下達，內部再搭配檢討，那些中央出，那些地方自己提計畫，對中央政策，盧秀燕強調，樂觀其成，台中市基本方向一致。