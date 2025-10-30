中央設廚餘去化前進協調所

非洲豬瘟爆發後廚餘處理成焦點，行政院長卓榮泰（左三）、台中市長盧秀燕（左二）等人，30日前往台中市文山掩埋場了解現況。（李京昇攝）

台中爆發非洲豬瘟全台暫禁廚餘養豬，台中市廚餘去化連日遭綠營炮轟，行政院長卓榮泰29日撂下重話「不允許廚餘挖個洞就埋下去」，30日在台中市長盧秀燕陪同赴中央前進應變所時表示，中央已設置「廚餘去化前進協調所」，隨後視察文山掩埋場時則肯定「市府依照環境部要求完成清理與改善，現場環境明顯改善，值得欣慰。」

卓榮泰表示，中央已成立中央疫調團，並要求全國各縣市主動積極協助台中市，「集全國之力」共同應對非洲豬瘟挑戰，目前政府正全面加大疫調、防治及環境保護的力道，這並非疫情擴大，而是超前部署下的強化行動；中央也已設置「廚餘去化前進協調所」。

環境部環管署副署長林左祥說明，協調所每日召集縣市政府與專家研商對策，尋求全國廚餘去化短中長期解決方案。

卓榮泰隨後由盧秀燕等人陪同，前往台中文山掩埋場視察，卓揆說，未來廚餘處理仰賴專業支持，朝「資源再利用化」、「飼料化」等先進方向發展；廚餘從收集、清運到焚化處理，中央將提出明確指引，要求地方嚴格依規定執行，並加強監測，也要即時通報與影像存證，若有違規一定重罰，不能再隨便處理，「這是我們得到的教訓」。卓揆也請環境部評估，在主要的廚餘掩埋場設置電子圍籬，阻擋動物。

視察過程中，民進黨立委蔡其昌、何欣純批評，市府初期處理不當、掩埋不符法規，文山里長何中信也哭訴，廚餘問題讓他接到上百通抱怨電話。盧秀燕則說，市府已依中央最新指引重新分工，目前僅剩3處掩埋場暫置廚餘，其餘皆送往焚化爐處理，後續將加速焚化作業，減少民眾疑慮。

台中市議會30日警消衛環質詢也聚焦在非洲豬瘟衍生的廚餘掩埋爭議，綠營議員指市府未於掩埋場新鋪設不透水布，在舊有已鋪設2、30年不透水布上，放置大量含水廚餘，產生汙染問題，甚至霧峰掩埋場有餿水溢流。中市環保局長陳宏益表示，現已有73％廚餘送焚化爐燒，隨著后里焚化廠11月2日歲修完成，11月3日也將封閉后里、文山及沙鹿掩埋場，廚餘以焚化為主，掩埋場備而不用；霧峰掩埋場已加覆土，無餿水溢流問題。