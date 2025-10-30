中央設廚餘去化前進協調所
台中爆發非洲豬瘟全台暫禁廚餘養豬，台中市廚餘去化連日遭綠營炮轟，行政院長卓榮泰29日撂下重話「不允許廚餘挖個洞就埋下去」，30日在台中市長盧秀燕陪同赴中央前進應變所時表示，中央已設置「廚餘去化前進協調所」，隨後視察文山掩埋場時則肯定「市府依照環境部要求完成清理與改善，現場環境明顯改善，值得欣慰。」
卓榮泰表示，中央已成立中央疫調團，並要求全國各縣市主動積極協助台中市，「集全國之力」共同應對非洲豬瘟挑戰，目前政府正全面加大疫調、防治及環境保護的力道，這並非疫情擴大，而是超前部署下的強化行動；中央也已設置「廚餘去化前進協調所」。
環境部環管署副署長林左祥說明，協調所每日召集縣市政府與專家研商對策，尋求全國廚餘去化短中長期解決方案。
卓榮泰隨後由盧秀燕等人陪同，前往台中文山掩埋場視察，卓揆說，未來廚餘處理仰賴專業支持，朝「資源再利用化」、「飼料化」等先進方向發展；廚餘從收集、清運到焚化處理，中央將提出明確指引，要求地方嚴格依規定執行，並加強監測，也要即時通報與影像存證，若有違規一定重罰，不能再隨便處理，「這是我們得到的教訓」。卓揆也請環境部評估，在主要的廚餘掩埋場設置電子圍籬，阻擋動物。
視察過程中，民進黨立委蔡其昌、何欣純批評，市府初期處理不當、掩埋不符法規，文山里長何中信也哭訴，廚餘問題讓他接到上百通抱怨電話。盧秀燕則說，市府已依中央最新指引重新分工，目前僅剩3處掩埋場暫置廚餘，其餘皆送往焚化爐處理，後續將加速焚化作業，減少民眾疑慮。
台中市議會30日警消衛環質詢也聚焦在非洲豬瘟衍生的廚餘掩埋爭議，綠營議員指市府未於掩埋場新鋪設不透水布，在舊有已鋪設2、30年不透水布上，放置大量含水廚餘，產生汙染問題，甚至霧峰掩埋場有餿水溢流。中市環保局長陳宏益表示，現已有73％廚餘送焚化爐燒，隨著后里焚化廠11月2日歲修完成，11月3日也將封閉后里、文山及沙鹿掩埋場，廚餘以焚化為主，掩埋場備而不用；霧峰掩埋場已加覆土，無餿水溢流問題。
其他人也在看
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 21 小時前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 7 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 22 小時前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 10 小時前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 1 天前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 20 小時前
今東北季風影響「迎風面下雨時間較長」明北台灣氣溫回升
氣象署表示，今天（29日）受東北季風影響，迎風面下雨時間較長，4縣市大雨特報，桃園以北及宜蘭整天仍涼，其他地區早晚也涼，中南部日夜溫差較大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（30日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；周五（31日） 東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
北台偏涼雨漸少 週五另波東北風再南下
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(29)日受「東北季風」影響，迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。今日各地區氣溫為：北部19至26度，中部20至32度，南部20至33度，東部19至30度。吳德榮指出，明(30)日「東北季風」減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨。週五(31日)起下一波「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫可再降至19度左右；水氣不多、週五北部及東半部轉有局部短暫降雨的機率，週六至下週一(1至3日)北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，其他地區多雲時晴。下週二(4日)「東北季風」減弱，天氣緩和、氣溫升。下週三(5日)起另一波「東北季風」再南下。更多新聞推薦 ● 政院拍板《刑法》修正草案 故意殺人、虐童致死判刑逾10年不得假釋台灣好新聞 ・ 1 天前
盧市府豬瘟防疫一團亂 綠議員轟盧道歉.官員下台
中部中心 / 中部綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，延燒至今，疫調還在進行，但說法卻每天都不太一樣。民進黨議會黨團，再次開記者會砲轟盧市府團隊，根本怠惰失職，連豬死了幾頭數量都不同，獸醫師的人數也一變再變，就連廚餘只能挖坑掩埋，更可能汙染環境，要求盧秀燕道歉，環保局、農業局長下台負責。台中市綠營民狂轟 市府螺絲鬆了 從疫調到廚餘 一路荒腔走板。（圖／民視新聞）台中民進黨議會黨團，砲轟盧市府，只會做民調不會疫調，非洲豬瘟爆發至今，仍然一團亂，議員周永鴻拿出梗圖，獸醫群每天再+1，已經來到第四位，連豬隻的死亡頭數也能減少，盧市府簡直荒腔走板議員蕭隆澤更揶揄 廚餘挖坑掩埋 恐怕會出現盧秀燕廚餘湖。（圖／民視新聞）市府疫調資訊說不清，獸醫身份、死豬數量一直變，讓議員超火大，豬瘟延燒，大量的廚餘該怎辦，市府處理方式竟然挖坑掩埋，恐怕二度汙染環境。非洲豬瘟爆發後，台中市府從處理疫調到廚餘回收，讓外界充滿質疑，中市府天天補破網，綠營要求，請盧市府把掉滿地的螺絲撿起來，也要有官員對豬瘟疫情，負起責任。原文出處：中市府疫調說不清、挖坑埋廚餘 綠議員諷：新景點「秀燕廚餘湖」 更多民視新聞報導中市府拖近1小時！證實收到非洲豬瘟疫調報告 杜文珍這樣說涉隔空看診！證實王姓獸醫佐昨晚回國 台中市府：正接受司法偵訊快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返抵台灣即遭檢調偵訊民視影音 ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 1 天前
要發霉了！ 台北10月雨下14天 士林北投破2千mm
台北市 / 綜合報導 近期北台灣雨勢不斷，連氣象專家都直言這雨下到快發霉了！包括北台灣最近的降雨也寫下了紀錄。10月接連受到低壓帶、颱風外圍環流，還有東北季風接力影響，導致北部與東北部整個月陰雨不斷，台北地區光是下雨天數就高達14天，士林與北投的累積雨量分別突破2100毫米與2000毫米，氣象專家形容，10月就像是被季風綁架的1個月，包括降雨強度與天數，雙雙創新高。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
把握空檔！明日東北季風減弱回溫 10/31起再迎2波冷空氣
[Newtalk新聞] 近日持續受東北季風影響，對此，氣象專家吳德榮指出，明(30)天東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升；但31日起下一波東北季風南下，北台最低氣溫可再降至19度左右，不過水氣相對較少，迎風面降雨有望趨緩；同樣在11月4日短暫回溫後，11月5日又有一波東北季風南下，影響台灣天氣。 吳德榮表示，今日一樣受「東北季風」影響，但迎風面水氣逐漸減少，雨勢趨緩，北海岸及宜蘭有局部雨，大台北東側及花蓮偶有局部短暫降雨的機率；北台白天氣溫略升，仍偏涼，中南部白天偏熱早晚涼。今日各地區氣溫為北部19至26度、中部20至32度、南部20至33度、東部19至30度。 另外，根據最新模式模擬顯示，明日東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫升，北海岸及宜蘭仍有局部短暫降雨；31日起下一波東北季風南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台最低氣溫約再降回19度左右，且因水氣不多，北部及東半部雨勢將有望趨緩，但11月2、3日北海岸及宜花偶有局部短暫降雨，4日這波東北季風減弱，天氣緩和、氣溫升；5日起另一波東北季風會再南下。查看原文更多Newtalk新聞報導結構超完美！最強颶風「梅麗莎」登陸牙買加 鄭明典：基礎建設難擋新頭殼 ・ 1 天前
中市廚餘僅3地可掩埋 議員質疑未設防水塑膠布及污水引流管恐汙染環境
廚餘遭疑是此次台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨議員質疑目前環保局已修改廚餘改為焚化，但仍有沙鹿、文山、后里三處掩埋場要掩埋，但據了解底部並無鋪設防水塑膠布及沼氣、污水引流管，萬一污染土地該如何；環保局長陳宏益對此表示，中央有說原有文山、霧峰、后里掩埋場有缺失會改善，對於廚餘掩埋由12處修改為3自由時報 ・ 15 小時前