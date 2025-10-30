中央認了「非洲豬瘟是境外管制問題」 他神質詢破萬觀看

非洲豬瘟事件發生逾一週，已成綠營砲打台中及市長盧秀燕的政治戰場。國民黨立委邱鎮軍昨（29）日質詢，環境部長彭啓明與農業部長陳駿季被問到「非洲豬瘟是否境外傳入？」彭立刻語塞強調自己非此專業，陳也數度語塞並坦言確實是邊境管制因素，卻又不認同「小偷是中央放進來」的說法。前後矛盾的反應，讓影片在臉書吸引破1.2萬次觀看，網友紛紛大讚這段質詢、痛批中央官員甩鍋又令人汗顏。

洲豬瘟防疫及中央禁宰禁運措施對市場造成衝擊。（圖/資料照）

邱鎮軍在臉書貼出昨日質詢影片，他提問，這次非洲豬瘟中央研判應該是境外傳入對吧？彭立刻愣住回應：「痾⋯⋯我不是這個專業喔⋯⋯痾⋯⋯這個⋯⋯這個⋯⋯」邱多次詢問：「誰可以回答？」場面一度陷入尷尬，彭隨後建議應由陳來回答。

圖為邱鎮軍質詢陳駿季。（圖取自國會頻道YT）

針對邱振軍的質詢，陳駿季上台備詢回應稱，台灣過往都沒有非洲豬瘟案例故「一定是從境外」。邱進一步詢問，所以中央也間接承認食安五環的第一環，邊境管理已經失守了？陳回應：「我們從來沒有間接承認，食安五環第一環就失守。」邱追問：「這是第一環出的問題嘛，這樣講對吧？不然怎麼進來的？」陳則全程語塞不斷發出：「我⋯⋯我⋯⋯我⋯⋯」隨後才擠出：「我⋯⋯不能這樣講，因為食安五環本身它的境外邊境管制⋯⋯」邱追問：「你現在就是說本土沒有嘛，那就是一定從外面來嘛！那從外面來就是邊境管制出問題，這樣對嗎？」陳坦言：「邊境管制，對！」

圖為邱鎮軍質詢彭啓明。（圖取自國會頻道YT）

面對陳駿季的反應，邱振軍強調，行政院政務委員陳時中曾說過「知道有小偷卻不抓」，結果等於是中央在邊境那一環把小偷放進來的。陳回應：「不能用這樣的比喻。」邱反問：「所以是陳時中比喻不對了？」邱質疑中央，邊境的時候就攔下來了，會有後面的問題嗎？中央出了問題不能夠說大家在那邊看笑話，不斷以各種言語嘲笑台中市政府，而是應該檢討「小偷究竟是誰放進來的？」

網友留言。（圖取自邱鎮軍臉書）

此影片在臉書吸引破1.2萬次觀看，網友紛紛留言：「一語道破！汗顏官員無力招架？」「委員確實說到重點很真實」、「民進黨的邏輯就是都是別人的錯」、「豬瘟係境外帶進來的，中央農業部、環境部迄今檢查不到 病毒源來自哪一國傳入？就是無能！」「小偷是民進黨放進台中，陳時中卻怪台中不抓小偷」、「到底哪裡出問題他們這些官應該還是狀況外」。

