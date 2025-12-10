中央說明基隆水質 謝國樑：沒被告知檢測結果

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆市源遠路大排污染事件，台水表示水質檢測合格後會通報市府及接受才會開始抽基隆河原水。中央上午說明基隆水質。市長謝國樑說，「目前為止，沒有正式告訴我們檢測結果」。

經濟部、環境部今天上午9時30分共同召開記者會，說明基隆水質及因應措施，記者會開始前，謝國樑上午9時出席「114年度AI啟航教育新勢能」論壇前受訪說，假如台灣自來水公司要宣布開始恢復取用基隆河原水，會是很正面的消息，對市民更有幫助。

謝國樑說，不過，水污染事件發生後，市府都與台水公司、經濟部、環境部合作，經濟部、環境部上午的記者會，他不知道要宣布什麼事，也未接到告知，不論碰到什麼困難，彼此之間有什麼責任，中央、地方還是要通力合作，最起碼市府永遠是抱著這個心態和想法，努力與中央合作。

謝國樑說，市府上午9時也邀請水利署、台水公司、環境部，共同討論如何將上中下游及淨水場等，把相關監控、追蹤做得更好，市府未來會努力做好，提供市民更好的水質。

記者詢問，經濟部、環境部上午舉行的記者會，是否會覺得市府未收到通知，覺得不受到尊重，謝國樑表示，他只能說就市府而言，每次記者會、每個決策，甚至每個想法，都很透明與中央溝通，簡單來說大家「排排站」，立場一致，告訴大家問題所在，一起論述、解決。

謝國樑說，經濟部、環境部上午的記者會，與台水公司昨天公布的補助方案，市府從頭到尾都沒有被告知，他只能很真誠說「如果我是中央，我一定會把這個事情納入地方政府，大家共同努力，共同來協助民眾，讓大家盡快恢復到生活上用水的正軌」。

對於市府動用災害準備金新台幣1.9億元補助市民更換濾心等，謝國樑8日在議會答詢會保留向台水公司求償這個選項，記者詢問，是否有確定要求償，謝國樑表示，正在評估中。（編輯：李錫璋）1141210