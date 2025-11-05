中央警察機關修編警職調整29人 警署：11/7交接
（中央社記者黃麗芸台北5日電）因應中央警察機關修編及職務等調整案，警政署今天說，調高中央督察長職務等階列警監與主秘相同，通盤調整共29人，高雄市警察局警政監張文源陞任刑事局詐欺犯罪防制中心主任。
其中，刑事局增置詐欺犯罪防制中心主任職務，與該局、航空、國道公路、鐵路警察局及保安警察第一至第七總隊督察長調高為警監職務，須同步辦理後續重要警職逐級陞遷檢討作業，經參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效及內外勤職務歷練等原則，經通盤檢討後共調整29人，統一於7日辦理交接、到任。
內政部警政署今天發布新聞稿表示，為貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，與因應詐欺犯罪危害防制條例施行所面臨的後續挑戰及保安警察第二總隊組織擴編，分別規劃刑事警察局任務編組詐欺犯罪防制中心正式法制化及調整保二總隊部分職務。
另外，為完善警察官職務結構及適度增加警監職務人數，參照現行直轄市及縣（市）政府警察局編制體例，調高中央警察機關督察長職務等階列警監，與主任秘書相同。
警政署說，上述中央警察機關修編及職務等階調整規劃等案，經報行政院及考試院審議通過，內政部今天修正發布相關組織法規，並於7日生效。
相關人事名單如下：
一、第三序列刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任及署屬警察機關督察長等警監職務
（一）高雄市政府警察局第四序列警政監張文源陞任警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心主任
（二）警政署警監督察陳清華調任警政署航空警察局督察長
（三）警政署交通組副組長黃益三調任警政署國道公路警察局督察長
（四）警政署警監督察張泰賓調任警政署鐵路警察局督察長
（五）警政署警監督察周振安調任警政署保安警察第一總隊督察長
（六）警政署警監督察賈立民調任警政署保安警察第二總隊督察長
（七）警政署保防組副組長張明和調任警政署保安警察第三總隊督察長
（八）台南市政府警察局警政監歐祖明調任警政署保安警察第四總隊督察長
（九）高雄市政府警察局警政監洪振順調任警政署保安警察第五總隊督察長
（十）警政署警監督察唐嘉仁調任警政署保安警察第六總隊督察長
（十一）警政署行政組副組長張國哲調任警政署保安警察第七總隊督察長
（十二）警政署警監督察邱顯良調任警政署行政組副組長
（十三）警政署警監督察陳朝新調任警政署交通組副組長
（十四）台北市政府警察局警政監董欣欣調任警政署保防組副組長
（十五）台北市政府警察局警政監詹志文調任警政署警監督察
（十六）新北市政府警察局警政監陳金藤調任台北市政府警察局警政監
（十七）新北市政府警察局第四序列警政監洪松田陞任新北市政府警察局警政監
二、第四序列警政署科長、保安警察第二總隊大隊長、直轄市政府警察局督察、專員、港警總隊副總隊長
（一）高雄市政府警察局督察黃維章調任警政署秘書室科長
（二）台北市政府警察局督察王文生調任警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長
（三）警政署保安警察第二總隊督察長呂芳逸陞任警政署保安警察第二總隊第二大隊大隊長
（四）台中市政府警察局督察王國峯調任警政署保安警察第二總隊第三大隊大隊長
（五）高雄市政府警察局督察蘇偉荃調任警政署保安警察第二總隊第四大隊大隊長
（六）台南市政府警察局督察廖淦龍調任新北市政府警察局督察
（七）警政署台中港務警察總隊副總隊長徐百瑄調任台北市政府警察局督察
（八）警政署保安警察第二總隊第一大隊大隊長蘇文元陞任桃園市政府警察局督察
（九）桃園市政府警察局第四序列專員梁仲銘調任桃園市政府警察局督察
（十）警政署高雄港務警察總隊副總隊長廖正成調任桃園市政府警察局第四序列專員
（十一）警政署保安警察第四總隊第四大隊大隊長曾百溪陞任警政署台中港務警察總隊副總隊長
（十二）警政署保安警察第五總隊第三大隊大隊長楊肇萍陞任警政署高雄港務警察總隊副總隊長。（編輯：黃世雅）1141105
