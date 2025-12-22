中央財劃法陷僵局 鍾東錦妙喻：給一隻大鵝卻把閹雞抓回去

《財劃法》議題陷入僵局，苗栗縣議會今（22）日臨時會，有議員關切縣府施政和發薪權益等問題，縣長鍾東錦說，中央撥了統籌分配稅款後，把一般性補助款拿回去了，這就像是「給了我們一隻大鵝後，然後把我們的閹雞抓回去了」。更糟的是，行政院現在無法認定誰是一級財政、誰是二級財政？現在的僵局應該是無解，但好笑的是大法官跳下來變當事人，弄得全國無所適從，這不是方法。

苗栗縣長鍾東錦今日接受縣議會臨時會質詢。（圖／中天新聞）

苗栗縣議員鄭碧玉質詢時提到，雖然縣政府預算已經通過，但中央《財劃法》至今仍無定論，接下來包括縣府工程、人事經費等是否會有窒礙難行的問題；另外，臨時約聘人員明年是否繼續聘任？薪水能否發得出來？

財政處長郭春美答詢回應，苗栗縣總預算剛剛通過的是300多億，原先第一版《財劃法》有經過總統公布實施，最主要是計畫型補助款，這部分比較不確定，還有一般性補助款，目前是要用申請制度執行。至於臨時約聘人員，人事費用都在計畫性補助款內，縣長在上週已召集全局處開會，裁示所有臨時約聘人員都留用，明年元月薪水會正常發給。

對於財劃法陷入僵局鍾東錦建議行政院和立法院各退50步。（資料照／中天新聞）

鍾東錦答詢時指出，中央撥了統籌分配稅款後，把一般性補助款拿回去了，他形容這就像是「他給了我們一隻大鵝後，然後把我們的閹雞抓回去了」，這樣就會造成施政的不確定性。

現在更糟糕的是，政院無法認定哪個縣市是一級財政、誰是二級財政，苗栗縣政府現在是幾級財政，中央竟然沒辦法回答，這一點主計總處真的有點失誤，中央主管機關應該對於苗栗縣的財政是非常清楚的，苗栗縣是5級？4級？3級？縣府要編定的預算沒有定論，他想這個不應該再拖下去了。

鍾東錦對於大法官跳下來變當事人覺得很好笑。（圖／苗栗縣政府官網）

鍾東錦直言，他覺得現在的僵局應該是無解，而且也覺得很好笑，大法官跳下來變當事人，兩邊意見不一樣，導致全國無所適從，這樣下去也不是辦法。他認為大家應該把話講清楚，國家還是要繼續往前走，不是停留在這個地方，如果雙方各退50步的話，應該就會有解方了。

