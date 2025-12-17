中央財辦：中國2025經濟成長率5%左右 達官方目標

（中央社台北17日電）儘管中國今年多項經濟指標表現不佳，新華社報導，中共中央財經委員會辦公室有關負責官員16日仍表示，今年主要經濟指標符合預期，預計全年經濟增長5%左右，經濟規模有望達到人民幣140兆元（約新台幣625兆元）左右。

新華社16日晚間以「中央財辦有關負責同志」的名義，對明年中國在經濟上的多項重點任務，作出一系列說明，包括上述數字。而「5%左右」即是中國國務院總理李強今年3月在全國人大會議發表的政府工作報告中，提出的中國今年經濟成長目標。

這名官員說，今年中國主要經濟指標「符合預期」，預計全年經濟「增長5%左右，繼續位居世界主要經濟體前列」。而除經濟總量有望達到140兆元左右外，就業「總體穩定」，外貿較快增長，「出口多元化成效明顯」。

中共中央財辦有關負責官員還表示，「擴大內需」是中國2026年「排在首位的重點任務」，其中包括要制定實施城鄉居民「增收計劃」，並推動國內投資止跌回穩。

但這名官員也坦承，中國近幾個月消費和投資增速有所放緩，因此需要「持續加力擴內需」。

除擴大內需外，中共中央財辦有關負責官員還宣示，中國明年將新推出一批優化外商投資環境的政策措施，且繼續實施更加積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策；至於穩定房市，則要「積極推動房地產企業轉型發展」，從以新屋銷售為主轉向「提供高質量多樣化居住服務」的物業模式等。

官員還提到，明年要繼續用好用活結構性貨幣政策工具，著力暢通貨幣政策傳導機制，持續提升金融服務實體經濟的質效。同時，要繼續平衡好內外部關係，保持人民幣匯率「在合理均衡水平上的基本穩定」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141217