中央資源挹注、地方支出下降 南美館2館移撥中央「市民權益升級」
〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對台南市美術館(簡稱南美館)二館移撥中央成立「台南國家美術館」(簡稱南國美)，外界質疑「好康被拿走」。台南市副市長葉澤山今(17)日偕同南國美籌備處說明，這是「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」的3贏策略；明年元旦起，南國美與南美館將推出優惠聯票160元(現行一般門票200元)，台南市民門票也將從100元降至80元，更優惠享受國家級展覽。
葉澤山說明，南美館二館移撥中央並非倉促決定，而是源自市議會建議案，經3年審慎評估、跨部會討論與行政院協商後促成，展現中央對台南「文化首都」地位的肯定。
移撥後已產生磁吸效應，包括陳澄波、郭柏川等多位重要前輩藝術家家屬，皆簽署捐贈意向書。葉澤山表示，因國家級典藏庫房、專業修復與研究資源讓他們放心託付家族作品；同時，原本人力不足的南美館可專注一館運作，串連城市文化節點，逐步打造台南成為藝術城市，「南美館加上南國美，將使台南成為台灣美術重鎮」。
針對外界質疑「失去停車場金雞母」，南市文化局以具體數據說明，雖然移撥後將減少部分停車場與場租收入，但市府也卸下過去龐大的固定成本。依南美館試算，移撥後115年度南美館(一館)整體支出將較原本一、二館營運時大幅下降約35%，約4600萬元；原由市府負擔的二館水電費(約1900萬元)、保全清潔與設備維護費(約2380萬元)，未來均改由中央承擔。
南國美籌備處主任黃宏文說，文化部已編列115年度1億4600萬元預算接手營運，扣除原有場館營收，實質由中央額外挹注約1億元。文化局亦補充，停車場與場館消防、機電及公共安全動線高度連動，必須統一管理，才能確保展覽、典藏品與民眾使用安全。
文化局長黃雅玲指出，未來將持續與南美館合作整合資源、擴大營運量能，並以跨界策展打造公共服務價值，讓台南成為真正以藝術串聯城市生活的美術城市。
