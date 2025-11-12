中央通過2026縣市議員提名 民眾黨彰化「南北雙馬達」續戰
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣民眾黨中央委員會今（12）日通過2026年縣市議員提名名單，彰化縣「南北雙馬達」——吳韋達與張雪如兩位議員確定續戰。黃國昌主席肯定兩位夥伴長期深耕地方、問政專業，是民眾黨在彰化最堅實、最具戰力的代表。
▲台灣民眾黨中央委員會今日通過2026年縣市議員提名名單，彰化縣「南北雙馬達」——吳韋達與張雪如兩位議員確定續戰。（台灣民眾黨彰化縣黨部提供）
針對後續各級民代提名作業，選舉決策委員會將依照既定時程與公開、公平、公正的機制推進。每位有意參選者都必須展現服務熱忱與專業能力，讓自己成為最適合人選，以「讓台灣更好」為共同使命，落實地方聯合治理、打破政黨界限，用專業攜手讓彰化更好。
彰化縣黨部主委温宗諭強調，2026年地方大選目標是在彰化「遍地開花」、成立議會黨團，持續壯大基層能量，讓改革從地方開始扎根，讓希望從彰化出發。
