中央遲未定遊戲規則！民眾黨代表連署開臨時會 黃國昌：我很驚訝

民眾黨前發言人李有宜日前退黨辭黨職，遭解讀因為民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸空降新北市議員同選區有關，民眾黨代表卓志鋼發起連署，要召開發動臨時黨代表大會，要求黨中央公布選戰明確時程；民眾黨中央委員蔡壁如坦言，地方「李有宜們」遭受冷暴力，讓深耕地方的人不知道遊戲規則，黃國昌今（12）天上午親上火線回應，重申制度公開透明！

喊中央定遊戲規則 蔡壁如：「李有宜們」遭受冷暴力

黃國昌今天在記者會上受訪滿臉驚訝，因為黨內有人發起連署，要在大巨蛋召開臨時黨代表大會，甚至還要同時舉行黨員地方選舉誓師大會，連署書點名黨中央對同選區黨公職競爭、資源投入和曝光，有檢討改進必要，矛頭直指李有宜風波！

李有宜日前請辭，外界猜測，就是因為黃國昌子弟兵、三蘆區辦公室主任周曉芸空降，更與黃國昌高調掛看板，逼退同選區的李有宜，民眾黨代表卓志鋼也同步發起連署，暗酸黃國昌今年黨代表大會沒收投票權，說不該只是舉手通過，更說「有宜事件」成為一記警鐘，把資訊落差不留情攤在眼前，要用黨代表集體力量拿回討論主動權！

民眾黨代表連署召開臨時會。圖／台視新聞

民眾黨中央委員蔡壁如也說，一區裡有兩個或兩個以上競爭制度應該早就要出來，遊戲規則明文規定，但中央覺得還沒有辦初選，大家緊張什麼，這樣會讓努力深耕的黨員遭受冷暴力，「李有宜們」會覺得抱屈。

黃守仕2026議員大選強碰黃國昌子弟兵 嘆「評比標準如大海撈針」

民眾黨選決會成立後，屢屢遭到質疑，除了遲遲不公布遊戲辦法，民眾黨汐止區主任黃守仕同樣有意投入2026議員大選，卻也強碰黃國昌另一名子弟兵、汐止區辦公室主任陳語倢！

對此黃守仕表示，要到明年才確定的話，兩個以上候選人後面不一定會想要協調，評比的標準有時候很像大海撈針。

黃國昌則強調，公開透明進行每一波提名的規劃，該公告的時候就會公告，他老神在在對比地方選將心急如焚，成為民眾黨選戰兩樣情。

台北／陳蜀強、郭致汎 責任編輯／張碧珊

