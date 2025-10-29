中央選舉委員會提名難產 行政院：將發函朝野徵詢意見

即時中心／廖予瑄報導

下（11）月3日將有6名中央選舉委員會的委員卸任，但行政院至今仍未提名，今（29）日行政院發言人李慧芝指出，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除了徵詢公正人士外，也將發函給立院朝野各黨團，搜集推薦人選的意見，「盼未來選務能夠順利獨立運作。」

李慧芝指出，中央選舉委員會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，因此為了確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，政院將會依循往例，徵詢公正人士。

此外，李慧芝也表示，政院還會發函給立院朝野各黨團，以搜集有關推薦人選的意見，「歡迎各界舉薦社會賢達」，並期盼未來的選務可以順利並獨立的運作。

