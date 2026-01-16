中央部會公務員赴陸竟遭國安人員進房訊問 梁文傑：風險是存在的

陸委會副主委梁文傑2026.1.16主持例行記者會，公布中共國安人員竟進入我國公務員在中國大陸下榻旅館內訊問，要公務員說出自己負責的職務內容、上司與同事。郭宏章攝



中國對台灣蒐集情報、刺探政府公務單位無所不用其極，陸委會副主委梁文傑今天（1/16）指出，近期我國中央部會、多位8至9職等的公務員赴中國大陸時，除了入境通關時被盤查之外，竟然在下榻旅館房間內，被中國國安人員進房內訊問，查問職務內容、上司同事是誰等資訊，使得這些公務員心生恐懼。梁文傑強調，「風險是存在的」，梁文傑也提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，沒接觸國家機密，就覺得不會有風險，因為中共收集、探查公務訊息，幾乎無所不包。

廣告 廣告

陸委會今天下午舉行例行記者會，由副主委、發言人梁文傑主持。梁文傑公布涉及國安的最新情況，指出陸委會近來又持續接獲公務員的反應，他們在赴陸旅遊期間，除了在通關的時候被盤查之外，還被中共國安人員進入到下榻旅館房間訊問，問我方公務員的職務內容、上司、同事等等資訊。

梁文傑表示，陸委會要提醒公務員，不要認為自己只是基層人員，或者所任的職務沒有接觸「國家機密」，就覺得赴陸不會有風險。因為中共收集 或探查的公務訊息，幾乎無所不包。

至於我國現在對公務員赴中國大陸的管制，梁文傑說明，11職等以上，要由內政部聯審會來許可，10職等（含）以下，由各單位許可，目前仍維持這樣管制。

梁文傑說：「要提醒中華民國的公務人員，不要以為自己職務不高、沒接觸國家機密（赴陸）就沒有風險。」梁文傑強調，風險是存在的，陸委會最近已經接獲好幾個案例。

至於是哪些部會的公務員赴陸時被中共國安人員入室訊問，梁文傑表示，是中央單位，但具體部會單位就不便說明。

更多太報報導

遊俄羅斯中招！誤辦中國「邊境旅遊護照」 台灣身分沒了

政院拍板《兩岸條例》公務員赴陸全面採許可制 立委要經審查同意

赴中國規定加嚴遭批「接近戒嚴」 海巡署澄清：探親奔喪等仍可申請赴陸