中央銀行行為正當化：獨立但不孤立的組織與跨域見解
央行若仍以傳統金融視角運作，將面臨政策盲點、誤判與國際信任下降的風險。因此，央行行為必須走向正當化、透明化、跨域化。（圖片來源／信傳媒資料照片）
這次台灣中央銀行和美國財政部針對匯率操縱發表的聯合聲明，引起許多省思，長期以來央行以高度獨立為核心，但獨立不能等於孤立。在 AI 供應鏈帶動台幣升值、美國季報制度提升資訊透明度、全球金融走向跨域治理的時代，央行若仍以傳統金融視角運作，將面臨政策盲點、誤判與國際信任下降的風險。因此，央行行為必須走向正當化、透明化、跨域化。
第一、央行應獨立，但不能孤立
央行的獨立性防止政治干預，但孤立性會造成資訊落差、決策偏誤與組織慣性。台灣央行過去偏向技術官僚式孤立，與科技界、產業界、學界、人口研究與國際央行的連結有限。在升值將成長期趨勢、供應鏈重組、大國貨幣競爭加劇的環境中，央行必須成為跨域協作的知識樞紐，而不是封閉的金融孤島。
第二、央行行為需正當化：阻升慣性已不足以自我辯護
阻升、不阻貶曾是台灣三十年的主旋律，背後包含出口結構、政治壓力與現狀偏誤。但 AI 供應鏈帶動的升值共勢、美國季報制度造成的資訊對稱化，使阻升行為變得風險更高、更容易被國際辨識。因此央行不能再以「維持穩定」作為唯一論述，而必須公開升值與匯率調節的多元理由，包含工資、購買力、貿易條件、供應鏈位置與國際協調。
第三、中央銀行必須從金融央行升級為跨域央行
升值時代涉及 AI 生產力提升、出口結構轉變、人口老化、勞動工時縮短、地緣政治不確定性等議題。這些都不是傳統金融專業能單靠一種工具分析。央行必須強化 AI × 生產力 × 工資、人口 × 工時 × 生育率、半導體供應鏈 × 地緣政治等跨領域模型，才能掌握新經濟邏輯。
第四、央行應建立四大新組織（比照聯準會）
（1）跨域研究總署：整合 AI、人口、供應鏈、地緣政治與產業經濟，建立跨域決策能力。
（2）透明決策中心：比照 Fed 公布逐字稿、委員立場、投票紀錄與政策邏輯，增強國際信任。
（3）國際對話與協調室：強化與 Fed、ECB、BOJ 等央行的政策協作，避免台灣在國際制度中孤立。
（4）模型與數據創新中心：建立即時資料庫、AI 預測模型、升值情境模擬，使政策從裁量走向科學化。
中央銀行必須從「獨立但孤立」轉向「獨立且跨域」，其行為也應從「不透明裁量」走向「透明正當化」。這是升值時代、季報時代與 AI 時代確保台灣金融與經濟秩序的唯一方向。
