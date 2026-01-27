中央銀行「臺灣之美」系列鈔券面額主題 即日起開放網路票選

記者陳建興／台北報導

新臺幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，本行擬訂12項面額主題，中央銀行將開放民眾於官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區（https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-list-1.html）」進行網路票選，以擴大民眾參與。新版新臺幣鈔券預計於民國117年下半年發行。

央行發行局長鄧延達指出，將依票選結果對12項面額主題加以排序，瞭解民眾對新版鈔券面額主題之偏好與意見，並適時對外公布；該票選結果將納入專業判斷及整體考量，作為新版鈔券設計之重要參考。

為鼓勵我國國民踴躍參與票選活動，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為本活動抽獎之用，相關抽獎辦法及詳細資訊請至票選網站查閱。

目前流通的新臺幣鈔券將進行改版，中央銀行即日開放民眾網路票選12項面額主題。（記者陳建興攝）

票選活動資訊如下：

(一)期間：自本(115)年1月27日10時起至2月13日17時止。

(二)選項：與「臺灣之美」相關之12項面額主題，包括：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝(詳細說明如附件)。

(三)方式：每個通過電子郵件信箱驗證者限投票1次，最多可票選5項主題。

央行籲請民眾務必認明本行官方網站網址，切勿點擊不明網址連結或提供重要個人資料；如有任何疑義，可撥打警政署「165」反詐騙諮詢專線查證。