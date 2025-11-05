中央銀行：10月外匯存底縮水 結束創高走勢 兩個原因

中央銀行昨（5）日公布，10月外匯存底餘額降至6,001.97億美元，較9月底減少27.46億美元，結束創高走勢。主因美元轉強及央行進場拋匯調節匯率所致。不過，外資持有國內股票、債券與新台幣存款總額，因台股市值升高，合計達1兆1,537億美元，約為外匯存底的192%，雙雙刷新歷史新高紀錄。

央行外匯局局長蔡烱民表示，10月外匯存底變動主要受三大因素影響。首先，匯率因素是最大變數。10月受中國大陸稀土及美國關稅議題影響，市場美元需求上升、美元走強，除人民幣外多數主要貨幣普遍貶值，使以美元計價的外匯存底帳面價值減少。雖然外匯投資收益部分抵銷貶值影響，但央行為維持匯市穩定進場調節，導致外匯存底減少。

根據統計，外資10月在台股賣超約700至800億元新台幣，加上台積電（2330）除息配發等因素，外資當月淨匯出約50億美元，使新台幣在10月貶值0.74%。蔡烱民指出，央行對匯市操作一貫採取「對稱式干預」與「雙向調節」原則，僅在市場供需失衡時進場，並非單向阻升或阻貶。他強調，外資進出屬正常市場行為，近期股匯市交易量平穩，資金流向並無異常。

針對美元近期強勢，蔡烱民說明，Fed在10月FOMC會議後釋出「12月是否降息尚未確定」的訊號，市場對未來利率預期修正，由原先預期三次降息降為「二至三次」的範圍。同時，美國政府關門風險升高，加上美國經濟仍維持強勁、就業與消費穩定，促使資金留在美元資產，推升美元維持強勢格局。

儘管10月外匯存底小幅回落，台灣仍以6,001.97億美元穩居全球第四大外匯存底國，僅次於大陸、日本與瑞士。

