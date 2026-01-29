中央開發多元水資源 但后里農民控大安溪伏流水抽過頭？

水利署日前啟動大安溪伏流水抽水作業，當地農民質疑取水過多，憂心排擠春耕灌溉用水。立委楊瓊瓔今（29）日邀集水利署中區水資源分署、台水公司、農水署台中管理處及30多位農民，召開「大安溪伏流水抽水量疑似影響農業供水調度」協調會。楊瓊瓔在會中強調，面對氣候變遷、枯水期風險升高，政府開發多元水資源無可厚非，但「穩定民生與農業用水」一定要擺在第一位，任何調度都不能犧牲農民權益。(見圖)

協調會包括水利署中區水資源分署分署長莊曜成、農水署台中管理處副處長何廷祥、管理組組長謝明陽、自來水公司第四區管理處副處長李世明、台中市議員邱愛珊、公館里長馮詠淮及后里多位農民到場。

馮詠淮與多名農民反映，水利署抽取大安溪伏流水後，公館地區多口地下水井水位明顯下降，甚至出現見底情況，質疑水源被「抽走」。農水署台中管理處泰安工作站也指出，口潭圳當天一度出現乾涸情形，直到水利署緊急停抽後，隔天水量才恢復正常。

對此，中區水資源分署長莊曜成說明，因應氣候變遷與極端降雨型態，伏流水已被列為「台灣水資源經理基本計畫」的重要多元水源之一。大安溪目前有兩處伏流水設施，一處為110年百年大旱期間緊急設置，每日設計取水量2萬噸；另一處為今年1月完成測試的新工程，每日設計取水量5萬噸。兩處取水後皆先送入后里圳系統，供農水署調度，或由台水公司抽送至鯉魚潭淨水場，並非直接送入水庫。

針對地方憂心地下水位受影響，中區水資源分署強調已在設施周邊設置多口觀測井監測，依目前數據顯示水位變化仍屬正常範圍，相關監測資料也會持續公開。會中有多位農民反映，一、二期稻作插秧期的放水時間與實際農務需求不符，盼相關單位重新檢討調度時程，避免影響耕作進度。對此，中區水資源分署也允諾，將與農水署台中管理站研議調整春分及大暑的放水時間，以符合實際農作需求。