中央開財劃法會議只給兩張A4紙！藍轟：打發地方？

行政院版財劃法修正草案預計明（20日）出爐，但因為中央篇幅過少遭到批評。（圖／東森新聞）





行政院版財劃法修正草案預計明（20日）出爐，不過，中央部會昨天大動作邀集各地方政府會商，結果被發現，現場只有2張A4紙，中央因此被批評，內容空洞，不到8百字的報告，竟要地方背書。

國民黨立委賴士葆爆料，接到很多縣市政府打電話抱怨，就是因為中央趕在行政院版財劃法修正草案，出爐之前，找地方會商，但到了現場，只得到2張A4紙，不到8百字的說帖和簡報。

立委（國）賴士葆vs．主計處長陳淑姿：「各縣市的分配比例，比如說台北市拿多少有沒有，（我們是在談事權，不是在談分配比率，事權我們是談一般性補助還有計畫型補助）。」

牽動上千億的預算，不僅沒有任何公式、沒有分配比率，就要求地方政府背書支持，讓藍營痛批太誇張。

立委（國）游顥：「只有兩張A4紙，就要打發各縣市政府，表達極大的不滿，不管是說開盲盒，或者是不尊重縣市政府。」

立委（國）林德福：「沒關係啊，你要是真的沒誠意，到時候我們預算在看，我們還沒有審預算，審了以後我們再來看。」

藍白聯手修財劃法，行政院不滿，透過大砍計畫型補助，要求討補助須申請，還擊在野及地方，藍白一年內二度修法，終於讓行政院願意提出草案。

立委（國）游顥：「盡速把相關的資料，或是相關計算方式，補足給地方，讓地方縣市政府能夠及早因應，這才是行政院應該負責任的做法。」

立委（民）吳秉叡vs．主計處長陳淑姿：「虛胖啊，把你的總預算灌水，把舉借幾千億全部都加進來，這樣灌水虛胖之後，債務給後面的人背啊，（我們不能做這樣的事情），有啊很多地方政府，都在做這樣的事情。」

立法院上周三讀通過財劃法修正案，卓榮泰揚言全面迎戰，但中央應該與地方通力合作，共同創造雙贏局面，而非只想對抗。

