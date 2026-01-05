中央預算卡關衝擊TPASS！北市議會拚審自籌款 基北北桃1／12聯合會議應變

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中央政府115年度總預算遲未完成審議，連帶影響基北北桃TPASS通勤月票補助經費調度，引發地方政府與民代高度關切。台北市目前仍以去年結餘款項短期支應，預估僅能撐到1月底；北市議員曾獻瑩指出，若市議會能在月底前通過北市自籌經費，TPASS政策可望再延續至3月，基北北桃四縣市也將於1月12日召開聯合會議，商討後續因應方案。

基北北桃四縣市預計於1月12日聯合召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」。（圖／記者鄧宇婷攝）

根據台北市交通局彙整資料，基北北桃TPASS月票去（114）年度總預算約63億元，平均每月支出約5億多元，目前帳上結餘約7億元，確認可維持至今年1月底。

曾獻瑩進一步說明，TPASS1年整體經費需求「大概需要六十幾億的預算」，由4縣市依使用量分攤，其中台北市因運載量最高，約需承擔整體的一半。他指出，去年結餘「只剩下七億多，只能夠撐到今年的1月」，若補助遲遲不到位，恐將直接衝擊通勤族權益。

曾獻瑩表示，在115年度預算規劃上，台北市預計需分擔30.22億元，其中一半向中央申請補助、另一半由市府自行籌措。曾獻瑩指出，北市自籌金額約為14.67億元，市議會交通委員會預計可在1月底前完成審議，屆時將先啟動自籌款項，讓TPASS政策「不要中斷」，並「保障民眾交通的權益」，預計還可以撐到三個月，爭取更多時間等待中央補助到位。

為因應後續經費與政策延續問題，基北北桃四縣市預計於1月12日聯合召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，針對TPASS財務調度、補助機制與運作穩定性進行整體盤點。曾獻瑩也藉此呼籲中央，應儘速完成預算程序。曾獻瑩表示，「希望中央該給地方的錢趕快來給，不要影響到民眾交通的權益」。

