中央預算卡關 衝擊南市教育發展

一一五年度中央政府總預算案持續卡關，許多中央計畫補助經費懸而未決，臺南市政府教育局盤整中央補助，若經費未能到位，預估短絀經費達三點四億元以上，包括老舊廁所整建工程、中央廚房興整建工程、發展偏鄉教育相關計畫、教師課稅配套、提升教師專業及推動國民中小學課程發展計畫等均會受影響，衝擊校園環境安全、教師權益及教學品質。

市長黃偉哲表示，良善政策推動需地方與中央政府合作才能發揮實質成效，尤其教育品質提升深受大家關注，在缺少中央補助挹注下，不僅造成地方財政負擔，也罔顧校園安全衛生及教師權益，非社會所樂見，呼籲中央總預算案加速審查，讓各項經費補助可以及時到位，提升行政效能及教育品質。教育局長鄭新輝說明盤整中央經費卡關情形下，校園環境改善、偏鄉學習資源充實及教師權益保障等影響最明顯；老舊廁所整修工程去年獲教育部核定一百卅校、四六七間廁所改善經費，攸關師生午餐品質及校園食安的廚房興建工程經費也受到影響，影響學生學習權益與學校發展。

教育局強調，各項計畫推動都有明確規劃期程，中央補助經費若一直受阻，勢必影響既定計畫執行與學校運作，造成學校人員各項行政作業負擔，甚至影響教學品質及親師生權益。