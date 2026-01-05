中央預算卡關TPASS照跑！敬老卡拚擴大：買藥、泡湯、YouBike 蔣萬安：一個月內盤點回覆

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中央總預算遲未拍板，影響TPASS基北北桃通勤月票經費調度，台北市府對外強調將全力確保服務不中斷；而里長在今（５）日大同區「市長與里長有約」中，將討論焦點從交通延伸至敬老卡點數運用。里長提出，盼將敬老點數導入商圈消費、泡湯等地方經濟，同時擴大至YouBike騎乘，甚至用於藥局補鈣、保健用途。對此，市長蔣萬安回應，市府將在不偏離促進長輩健康的政策前提下，全面盤點各項建議，研議可行擴充方案。

蔣萬安強調，「敬老點數其實有一個政策目的，希望長輩能夠走出來，戶外旅遊、搭車」。（圖／北市府提供）

由於中央補助款尚未撥付，北市交通局評估，TPASS相關經費僅能以去年剩餘預算短期支應，市府已對外說明，將持續與中央溝通，避免影響市民權益。蔣萬安會前接受采訪時也重申，「臺北市一定會努力確保市民的權益讓服務不中斷。」不過在今日座談中，有里長把討論重心，轉向敬老卡點數的實際運用，希望能更貼近長輩生活與地方經濟。

大有里里長許美智在會中直言，感謝市府推動無菸環境與商圈政策，但也指出，平日人潮雖多，實際消費卻有限。她表示不羨慕「北投泡湯」商圈，提議把點數挪做消費，導入商圈使用。首先，「不要說只有年貨大街受益，所有的臺北市的12個行政區的商圈，我覺得都可以考慮一下，可以扣個點，包含50塊也好，但他會為50塊去買500塊、1000塊的東西」，可以提高一般民眾的消費，促進經濟繁榮。

其次，該名里長也進一步提出，敬老點數除了交通與既有項目，是否能延伸至補鈣食品或藥局等實際需求，認為長輩健康與在地農業、商圈發展可同步受惠。她說不只小孩子需要鮮乳，「老人家更缺鈣，藥局也可以扣保健的一些點數，把這個點數活化，不要讓人家看得到吃不到，有點可惜。」第三，關於里長提到的將敬老點數使用范圍擴大到適用於YouBike，蔣萬安強調，「敬老點數其實它有一個政策目的，希望長輩能夠走出來，戶外旅遊、搭車」。

對此，蔣萬安回應，「其實很多地方的長輩也都有這些建議，敬老點數是不是可以再擴大使用？」市府也持續評估中。他說明，敬老卡制度自最初規劃以來，已從480元基本額度逐步擴大至醫療、交通，甚至計程車、泡溫泉等項目，但「敬老點數」背後仍有明確「政策目的」。

因此關於YouBike使用，若使用項目能鼓勵長輩外出、增加社會參與，市府樂於擴大思考；但若全面開放為一般消費，與一開始的「敬老點數的目的」相抵觸，例如「買藥」，「我們是希望促進長輩健康，但反而讓他為了點數去買藥」，則須審慎評估是否與初衷相符。

他進一步表示，針對里長提出的具體方向，市府已請社會局啟動全面盤點，蒐集地方長輩實際需求，擴大適用范圍的同時，也符合「敬老點數」的目的，並參考其他縣市作法。他說：「只要是能夠鼓勵長輩走出來、促進健康的，我們都可以來擴大思考、開放這個範圍。」市府將列管一個月，研議可行方案後再向地方說明回應。



