中央預算卡關TPASS補助中斷 彰化縣府這招應急

彰化縣「中彰投苗跨城際通勤月票」及「彰化縣都市內通勤月票」，單月購票人數平均約7500人，中央補助款如未能正常撥補，將影響購買民眾使用公共運輸權益。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕今(2026)年度中央總預算案立法院卡關，導致今年3月TPASS補助恐面臨斷炊危機。彰化縣政府今(5)日強調，將以民眾權益為優先，確保通勤月票不中斷，若中央補助未及時到位，將由縣府配合款先行代墊支應，如有不足則再以去(2025)年剩餘預算支應，後續仍需中央財源支應撥款給各運輸業者。

彰化縣政府目前推行2大通勤方案，分別為「中彰投苗跨城際通勤月票」(999元)及「彰化縣都市內通勤月票」(699元)。根據縣府統計，截至去年底，跨城際方案購買已超過10萬人次，彰化縣都市內方案也超過8萬3000人次，平均每月有約7500名通勤族依賴此項優惠。

針對預算卡關可能帶來的斷炊危機，縣府指出，通勤月票計畫經費高度仰賴中央補助，佔比均達8成5以上。去(2025)年度「中彰投苗跨城際通勤月票」總經費2380萬元，中央經費2100萬元(佔88%)，縣府自籌280萬元；另「彰化縣都市內通勤月票」總經費3490萬元，中央經費2980萬元(佔85%)，縣府自籌510萬元。

以這樣的預算結構來看，跨城際方案中央負擔2100萬元、縣內方案負擔2980萬元，若中央撥款受阻，確實會造成財務壓力。

縣府交通處指出，為了不讓政策停擺影響通勤族，縣府已擬定應變計畫，屆時將先運用縣府自籌的配合款支應；若仍有不足，則會動撥去(2025)年度的剩餘預算墊付。

交通處強調，雖然地方會盡力維持運作，但長遠來看，後續仍需中央財源正式撥款，才能確保如期支付給各民間運輸業者。

