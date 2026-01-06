中央預算立院卡關 TPASS補助中斷高市出這招應急

立院卡關恐影響南高屏通勤族權益，高雄代墊TPASS補助僅能撐一個月。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕2026年度中央總預算案立法院卡關，導致今年3月TPASS補助面臨斷炊危機，為顧及通勤、通學族及運輸業者的權益，高雄市府決定暫時以自有預算代墊，但交通局坦言代墊也只能維持正常運作約1個月。

高雄市議員張博洋直接點名藍白立委，不要把政黨面子跟鬥爭看得比民生重要，屆時勢必影響數十萬通勤族及學生的權益，應盡速審議總預算，讓國家持續向前動起來。

高市交通局表示，2025年TPASS中央核定補助高雄市6.15億元，地方則自籌3億元，南高屏台鐵旅運部分，中央補助9成，地方負擔1成費用，至於高雄公車、捷運、輕軌、渡輪運具，中央編經費補助5成。

高市自推出TPASS 399/999季票後，廣受南高屏的民眾歡迎，帶動了高雄市公共運輸使用率大幅提升，2009年以來，原本都低於10％的公共運輸市佔率，去年首度突破10％，創14年來新高。

此外，TPASS推出2年來，已累計減碳量達5萬噸，相當於63座高雄都會公園每年的減碳量，顯示TPASS受到市民高度支持與肯定，越來越多市民習慣利用TPASS整合各式公共運具通勤、通學，吳姓通勤族直指一旦TPASS斷炊停擺，影響搭乘公共運具意願，汽機車族將大幅增加，進而影響都會空氣品質。

交通局強調，預估TPASS今年需求量持續增加，地方政府自籌的預算根本不足以應付跨城際的交通票價補貼，一旦總預算持續在立法院卡關，1個月後必然斷炊，將影響南部三縣市民眾的權益甚鉅，期望中央預算審議作業能儘快通過，讓便民通行的政策能延續不斷。

