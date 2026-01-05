中央首度補助中台灣燈會 盧秀燕公開致謝江啟臣爭取 9

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

中台灣燈會「幸福蜜馬」將在2月15日（小年夜）開幕，台中市長盧秀燕上午出席中台灣燈會記者會時表示，中台灣燈會今年邁入第26年，市府每年斥資上千萬元舉辦，今年首度有中央經費挹注，感謝立法院副院長江啟臣協調爭取。

盧秀燕表示，中台灣元宵燈會是「台中Hi8，全城開趴」最後一場重大活動，今年在中央公園舉辦，是台中成為最大燈會；並邀請芬蘭知名IP「姆明一族（The Moomins）」擔任主角，因為芬蘭已連續8次在年度《世界幸福報告》中，排名全球第一，且姆明誕生在二戰尾聲，世人對和平渴望仍沒變，故與「幸福城市」台中市攜手，打造愛與包容的燈會。

盧秀燕指出，一次活動動輒上千萬經費，今年中台灣燈會首度有中央補助300餘萬，要「感謝立法院副院長江啟臣」。同時，她也感謝與會參加的立委羅廷瑋等人，以及台中市議會在預算上的支持。

江啟臣表示，由於舉辦燈會的預算龐大，為了協助台中市政府舉辦「2026中台灣燈會」，他去年中特別在國會辦公室召開協調會，協助市府爭取中央經費補助。最終不僅成功爭取中央320萬補助，更是有史以來第一次中央補助台中市政府主辦的燈會。

另外，台中市下屆市長選舉，江啟臣、立委楊瓊瓔都有意代表國民黨出戰，近日傳出1月16日會再次協調，決定最終提名方式。江啟臣說，去年12月26日，黨中央有致電指稱楊瓊瓔最快就是1月16日，不過就沒有後續，僅口頭傳達，並未收到正式通知。

楊瓊瓔則表示，黨中央已經通知是16日協調，依照黨中央的安排。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

